Teisipäev toob vähest vihma, Ida-Eestis ka lörtsi

Teisipäeva öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, öö hakul võib Kirde-Eestis ka lörtsi tulla ning kohati on udu. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 10 kraadi, öö hakul Ida-Eestis kohati ka 0 kraadi.

Hommik tuleb pilves ja üksikute vihmasabinatega. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ning õhutemperatuur ulatub 7 kraadist 10 kraadini.

Päev jätkub samuti võrdlemisi pilviselt. Kohati sajab ka vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning termomeetrinäit jääb 8 ja 10 kraadi vahele.

Ka järgnevad päevad toovad sademeid ning kuigi laupäev tõotab tulla kuiv, võib õhtul ikkagi Lääne-Eesti saartel kohati vihma sadada. Päevane õhutemperatuur on kuni reedeni 8 kraadi ümber, laupäeval langeb 6 kraadi juurde. Öine püsib samuti kuni reedeni stabiilselt 6 kraadi juures ning laupäeval paari kraadi võrra langeb. Tuul püsib reedeni kas nõrk või mõõdukas, laupäeval aga tugevneb puhanguti 15 kuni 20 meetrini sekundis.