Kohtla-Järvel kukkus koalitsiooni loomine läbi

13 saadiku katse luua Kohtla-Järve uus võimuliit kukkus läbi, kuna valimisliidu Restart Kohtla-Järve kolm saadikut teatasid, et lahkuvad läbirääkimistelt.

Restardi liikmed küsivad nüüd kõigilt linnavolikogu liikmetelt toetust oma linnapeakandidaadile Virve Linderile.

Restardi liikmed teatasid laupäeval pressiteate vahendusel, et ei pea võimalikuks Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatidega koalitsioonikõnelusi sellises koosseisus jätkata, sest läbirääkimiste käigus jõuti veendumusele väärtuste olulises lahknevuses vaadetes linna kaasaegsele ja vastutustundlikule juhtimisele.

"Kohtla-Järve vajab tegelikke ja kardinaalseid muudatusi kvaliteetses linnajuhtimises ja hoiakutes, sealhulgas kivinenud kombest lahtilaskmist linnavõimu ametikohtade poliitilisel jagamisel. Soovime otsustavalt läbi raiuda ligi 25 aastat Kohtla-Järvel kestnud linna juhtimisstiili ja hoiakud. Peame edasi liikuma ning meie lähimaks eesmärgiks on lõpetada kriitilisse finantsseisu juhitud Kohtla-Järvel võimuvaakum ning valida linnapea, kes saaks ise moodustada tugeva linnavalitsuse meeskonna, mis hakkab toimima kaasaegse ja edumeelse linna arengumootorina," teatasid valimisliidu saadikud Mare Roosileht, Viktor Andrejev ja Hendrik Agur.

Roosileht ütles Põhjarannikule, et ei kavatse enam koalitsioonikõnelustel enam osaleda juba neljapäeva õhtul, kui toimus esimene kohtumine kolme osapoole poolt esitatud linnavalitsuse liikmete kandidaatidega. Roosilehe sõnul ei olnud Restardile vastuvõetav, et Keskerakond esitas abilinnapeakandidaatideks kauaaegsed linnavalitsuse ametnikud Kristiine Agu ja Olga Golovatšjova. Restart soovis, et nende linnapeakandidaat Virve Linder saaks ise meeskonna moodustada.

Sotside liider Eduard Odinets ütles, et Restardi käik on väga kahetsusväärne ja talle arusaamatu.

Kohtla-Järve linnavolikogu istung toimub esmaspäeval

Restart oli kavandatud koalitsioonis kolme häälega kõige väiksem osapool. Keskerakonnal ja sotsidel on volikogus mõlemal viis häält. Kohtla-Järve volikogus on kokku 25 saadikut, kellest üheksa on saanud kahtlustuse korruptsioonikuriteos.

ERR kirjutas kolmapäeval, et võimaliku uue koalitsiooni linnapeakandidaat on praegune Viru vangla projektijuht Virve Linder ja volikogu esimehe kandidaat Eduard Odinets, kes on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär ja riigikogu liige.