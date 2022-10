Kohtla-Järvel suurenes korruptsioonis kahtlustatavate ring 17 inimeseni

Esimeses laines altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises kahtlustuse saanud 11 inimesele lisandunud kuuest inimest viis on Kohtla-Järve volikogu liikmed ja üks linnavalitsuse töötaja.

Kohtla-Järve volikogus mitteametlikku koalitsiooni kuuluvast 15 inimesest on kriminaalkahtlustuse all nüüd üheksa. Kahtlustuse on saanud ka viis linnavalitsuse töötajat, kellest ühega on juba tööleping lõpetatud.

Volikogu liikmetest on uued kahtlusalused revisjonikomisjoni esimees Jaanek Pahka, haridus- ja kultuurikomisjoni liige Anna Rentik, majanduskomisjoni liige Vladimir Evve ning sotsiaalkomisjoni liikmed Svetlana Kollo ja Zaur Abbassov.

Eelnevalt olid volikogulastest kahtlustuse saanud volikogu esimees Tiit Lillemets, volikogu aseesimees Maria Merkulova, sotsiaalkomisjoni esimees ning noorsoo- ja spordikomisjoni liige Anton Dijev ning majanduskomisjoni esimees Deniss Veršinin.

Kahtlustatavatest volikogu liikmetest kandideeris Pahka valimistel valimisliidu Restart Kohtla-Järve nimekirjas ja Merkulova VLi Progress ehk nn Ossipenko nimekirjas. Evve, Rentik, Kollo, Abbassov, Lillemets, Dijev ja Veršinin kandideerisid Keskerakonna nimekirjas. Koos kahe Reformierakonna ning kolme Restardi ja ühe Progressi liikmega kuulusid üheksa kahtlustatavat 15-liikmelisse mitteametlikku võimuliitu, millel ametlikku koalitsioonilepingut polnud sõlmitud.

Keskerakond sai volikogus küll 25 kohast 12 kohta, kuid ajaga kasvasid nad lahku ning Keskerakonna kandidaatidest moodustati kaks leeri. Et segadus oleks suurem, registreeris volikogu esimees Tiit Lillemets volikogu Keskerakonna fraktsiooni, millel Keskerakonna peakontori versiooni kohaselt pole õigust Keskerakonna nime kanda. Keskerakonna fraktsiooni peaks erakonna arvates kuuluma hoopis fraktsiooni esindaja Sergei Lopin ning Valeri Korb, Aare Berendsen, Riina Ivanova ja volikogu asendusliige, Kohtla-Järve Keskerakonna piirkonna esimees Ivetta Sakkart-Linnard. Lillemets põhjendas ajalehes Panorama Keskerakonna fraktsiooni registreerimist sellega, et taotluse esitajad kandideerisid Keskerakonna nimekirjas.

Linnavalitsuse töötajatest esitati nn teises laines kahtlustus valimistel Keskerakonna nimekirjas neljandana volikokku pääsenud, kuid volikogu kohast loobunud Ülle Lepassaarele. Kahtlustatav oli enne korruptsiooniskandaali puhkemist linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas. Pärast Oru ja Ahtme linnaosa linnapeaabile Aljona Kazakovale kahtlustuse esitamist ja temaga töölepingu lõpetamist oli Lepassaar eelmisest nädalast ka Oru ja Ahtme linnaosas linnapeaabi.

Kahtlustus on esitatud ka Kohtla-Järve abilinnapeadele Evelyn Danilovile ja Vitali Borodinile ning linnavalitsuse korrakaitseametnikule Timofei Korepovile. Kahtlusaluste ringis on Ossipenko ettevõtete töötajad Jevgeni Makarov ja Kirill Kõpp.

17 kahtlustatavast vaid üks, Timofei Korepov ei osalenud viimatistel kohalike omavalitsuste valimistel.

Ainus Kohtla-Järvel volikokku pääsenud valimisnimekiri, millele pole korruptsioonivari langenud, on Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Kahtlustatavatest kuuluvad parteisse Jaanek Pahka, kes sel kevadel astus Eesti 200 ridadesse, ning 2009. aastast Keskerakonda kuuluv Jevgeni Makarov.

Kuni korruptsiooniskandaalini kuulus Keskerakonda ka Aljona Kazakova, kes arvati erakonnast 5. oktoobril välja. Seoses erakonnale mittesobiva käitumisega volikogus arvas korruptsiooniskandaali puhkemise päeval ehk 4. oktoobril Keskerakond oma ridadest välja Anna Rentiku. Korruptsioonikahtlustuse saanuna lahkus 6. oktoobril Reformierakonnast selle Kohtla-Järve piirkonna juht Vitali Borodin.

Prokuratuur on teatanud, et kahtlasi tehinguid tehti eelmisel sügisel toimunud kohalike omavalitsuste valimiste järel. Abilinnapea Vitali Borodin ei eitanud, et Nikolai Ossipenkolt saadi tema valimisliidu Progress kaudu suuniseid, kuid ütles, et tegu oli tema jaoks mõistmatute kahtlustustega, kuna paljuski oli tegu valimislubaduste täitmisega. Oma süüd ta eitas, viidates, et riigi poolt on omavalitsustel näiteks hangete tegemisel peal range kontroll. Samuti eitas oma süüd teine abilinnapea, Jõhvi volikogu liige ja seoses korruptsiooniskandaaliga revisjonikomisjoni esimehe kohalt tagasi astunud Evelyn Danilov, kelle sõnul peab Eestis rohkem arvestama sellega, et inimese saab süüdi mõista vaid kohus.



Kohtla-Järve linnapea Toomas Naela tagasiastumisettepanekule vastasid mõlemad abilinnapead eitavalt. Naela arvates oleks olnud hea ja loomulik samm, kui kahtlustuse saanud abilinnapead, aga ka volikogu liikmed tagasi astuks.

Kahtlustuse saanud inimestest taotles prokuratuur ainsana Nikolai Ossipenko kuni kaheks kuuks vahi alla võtmist. Maakohus leidis, et Ossipenko võib küll kriminaalseid tegevusi vabaduses olles jätkata, kuid 2014. ja 2019. aastal ekspertide poolt parandamatult haigeks tunnistatud Ossipenkot on tervise huvides mõistlikum hoida kodustes tingimustes, mitte vanglas, ning ta lasti sarnaselt teiste kuni 48 tunniks kinni peetud kahtlustatavatega vabaks. Prokuratuur on vabaks laskmise edasi kaevanud ja Tartu Ringkonnakohtus tuleb kaebus arutuse alla 25. oktoobril.

Zaur Abbassov oli Kohtla-Järve linna poolt sel aastal Ida-Viru keskhaigla nõukogusse määratud kolmest liikmest (lisaks talle Anton Dijev ja Maria Merkuluva) viimane, kes kahtlustuse sai.

Kes on kes?

11 esimeses laines kahtlustuse saanud inimest

Nikolai Ossipenko (08.07.1958) - ärimees. Osales valimistel VLi Jõhvikad esinumbrina Jõhvi vallas ja pääses 287 häälega (liidu parim tulemus) volikokku, kuid pole sarnaselt kahe eelmise valimisperioodiga istungitel osalenud. Tema VL Progress osales Kohtla-Järve volikogu valimistel.

Tiit Lillemets (06.09.1979) - volikogu esimees. Pääses parteituna Keskerakonna nimekirjas 11. tulemusega (120 häält) volikokku. Nikolai Ossipenko kasupoeg. Oli enne valimisi linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas. Astus 25.03.2022 Keskerakonda, kuid kaks kuud ja kaks päeva hiljem astus erakonnast välja.

Maria Merkulova (20.05.1978) - volikogu aseesimees, sotsiaalkomisjoni liige. Pääses valimisliidu Progress ehk nn Ossipenko nimekirjas 1. tulemusega (256 häält) volikokku. Oli 25.09.2009 kuni 13.06.2017 Keskerakonna liige. Esindab Kohtla-Järve linna Ida-Viru keskhaigla nõukogus. On 100% osalusega Nikolai Ossipenkole kuuluva osaühingu N&V juhatuse liige alates 04.08.2021.

Anton Dijev (30.10.1988) - volikogu sotsiaalkomisjoni esimees ning noorsoo- ja spordikomisjoni liige. Pääses Keskerakonna nimekirjas 2. tulemusega (206 häält) volikokku. Oli 07.04.2008 kuni 03.08.2022 Keskerakonna liige, kuid arvati sealt erakonnale ebasobivalt hääletamise pärast välja. Töötanud erinevates Ossipenko firmades. Valiti 31.08.2022 Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimeheks, kus ta vahetas välja kauaegse Kohtla-Järve keskerakondlaste juhi Valeri Korbi.

Deniss Veršinin (20.08.1986) - volikogu majanduskomisjoni esimees. Pääses Keskerakonna nimekirjas 1. tulemusega (232 häält) volikokku. Parteitu. Juhib alates 08.03.2022 Kohtla-Järve munitsipaalettevõtet OSK Grupp. Oli kuni valimisteni Kohtla-Järve majandusvaldkonna abilinnapea. On töötanud Ossipenko firmades.

Vitali Borodin (01.10.1978) - majandusteenistuse abilinnapea (valimisteni oli arenguteenistuse abilinnapea). Pääses Reformierakonna nimekirjas 1. tulemusega (195 häält) volikokku, kuid loobus kohast. Oli 31.03.2015 kuni 06.10.2022 ehk korruptsiooniskandaalini Reformierakonna liige, oli erakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees.

Evelyn Danilov (04.12.1983) - sotsiaalteenistuse abilinnapea. Kandideeris valimistel Jõhvi vallas valimisliidus Jõhvikad koos Nikolai Ossipenkoga ja kui Ossipenko sai 287 häälega liidu parima tulemuse, siis Evelyn Danilov pääses neljandana volikokku 59 häälega. Oli korruptsiooniskandaali puhkemiseni Jõhvi volikogu revisjonikomisjoni esimees, kuid 14. oktoobril teatas oma tagasiastumisest, küll jätkab ta maaelukomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni aseesimees. Oli 12.08.2008 kuni 28.01.2014 Reformierakonna liige, oli 17.10.2014 kuni 12.06.2018 Rahva Ühtsuse Erakonna liige, oli 12.06.2018 kuni 23.07.2021 Isamaa liige.

Aljona Kazakova (29.01.1989) - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas (lõpetas 07.10.2022 töösuhte linnaga). Kandideeris valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid sai 69 häält ja 25. tulemuse ning volikokku ei pääsenud (Keskerakond sai Kohtla-Järve 25-liikmelises volikogus 12 kohta) . Kuulus 14.03.2016 kuni 07.12.2018 Reformierakonda ja 19.12.2018 kuni 05.10.2022 ehk politseipoolse kinnipidamiseni Keskerakonda.

Timofei Korepov (15.01.1981) - linnavalitsuse majandusteenistuse korrakaitseametnik alates 2017. aasta märtsist. Sarnaselt Nikolai Ossipenkoga on Korepov endine politseinik. Parteitu. Valimistel ei kandideerinud.

Kirill Kõpp (24.12.1987) - Ossipenko ettevõtte N&V töötaja. Kodanikuaktivist. Kandideeris valimistel Kohtla-Järvel VLi Progress nimekirjas ja sai 78 häält, mis oli kaks volikogu kohta saanud nimekirja viies tulemus. Oli 04.03.2017 - 18.07.2018 Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liige.

Jevgeni Makarov (16.01.1987) - Ekonv Grupi juhatuse liige, endine N&V OÜ juhatuse liige. Alates 16.03.2009 Keskerakonna liige. Kandideeris valimistel Jõhvis VLi Jõhvikad nimekirjas ja sai 35 häält, mis oli nimekirjas seitsmes tulemus, nimekiri sai neli kohta. Teises kvartalis 0 eurot makse maksnud Ekonv Grupp võitis septembrikuus Kohtla-Järve linnavalitsuse 15-miljonilise Ahtme ja Järve linnaosa teede jms hooldushanke.

6 teises laines kahtlustuse saanud inimest



Jaanek Pahka (06.11.1972) – volikogu revisjonikomisjoni esimees. Kandideeris valimistel VLi Restart Kohtla-Järve esinumbrina, kogudes liidu edukaimana 319 häält. Kuulus 07.11.2005 - 01.01.2010 Isamaaliidu ja selle järglase IRLi ridadesse. Alates 29.04.2022 kuulub erakonda Eesti 200.

Anna Rentik (05.10.1945) – volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige. Pääses valimistel Keskerakonna nimekirjas kümnenda tulemusega (122 häält) volikokku. Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja direktor. Oli 23.10.1998 - 01.01.2007 konstitutsioonierakonna liige ning 04.05.2009 - 04.10.2022 ehk kuni korruptsiooniskandaali puhkemiseni Keskerakonna liige.



Vladimir Evve (06.04.1960) – volikogu majanduskomisjoni liige. Pääses parteituna Keskerakonna nimekirjas viiendana (160 häält) volikokku.



Svetlana Kollo (21.12.1971) – volikogu sotsiaalkomisjoni liige. Sai valimistel 148 häält ja pääses Keskerakonna nimekirjas seitsmenda tulemusega volikokku. Kohtla-Järve lasteaia Pääsuke direktori kt. Olnud Vene Erakonna Eestis (30.01.1998 - 30.08.2007), Konstitutsioonierakonna (18.04.2002 - 08.10.2009) ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (18.04.2002 - 12.11.2020) liige.



Zaur Abbassov (21.01.1986) - volikogu sotsiaalkomisjoni liige. Kogus parteituna Keskerakonna eest kandideerides 111 häält, mis oli 13. ehk esimene varuliikme koht.



Ülle Lepassaar (20.07.1956) - linnapeaabi Kohtla-Järve viies linnaosas, kusjuures Oru ja Ahtme linnaosa vanemaks sai ta pärast seda, kui kahtlustuse saanud Aljona Kazakovaga tööleping lõpetati. Kandideeris parteituna Keskerakonna nimekirjas, sai neljanda tulemuse (170 häält), kuid loobus volikogu kohast, hakates töötama linnavalitsuses.