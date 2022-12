Gantz: Iisrael võib lähiaastatel rünnata Iraani tuumarajatisi

"Iisrael on märkimisväärselt suurendanud oma valmisolekut viimastel aastatel ning valmistunud võimalikuks rünnakuks Iraanile," kinnitas Iisraeli kaitseminister Benny Gantz Hatzerimi õhuväe baasis peetud kõnes piloodikursuse lõputseremoonial, vahendas The Times of Israel.

"Te võite minna itta kahe või kolme aasta jooksul ning osaleda rünnakus Iraani tuumarajatistele, milleks me praegu valmistume," kinnitas Gantz värsketele pilootidele.

Iisraeli relvajõud on viimase kahe aasta jooksul suurendanud jõupingutusi, et olla valmis tõsiseltvõetavaks sõjaliseks rünnakuks Iraani tuumarajatiste vastu.

Iraani tuumaprogrammi seni tagasi hoidnud Iraani tuumaleppest viis Ameerika Ühendriigid välja selle eelmine president Donald Trump ning praegune president Joe Biden on kinnitanud, et katsed sõlmida uus lepe Iraaniga on luhtunud.

Iisrael on varem tunnistanud, et nende relvajõud on rünnanud ka Iraanist pärit relvasaadetisi, mis suundusid Süüriasse ja olid mõeldud Iraani toetatud võitlejatele, kelle hulka kuulub ka terroriorganisatsioon Hezbollah.

Samal tseremoonial pidas kõne ka ametist lahkuv Iisraeli peaminister Yair Lapid, kes rõhutas, et Iisraelil on ulatuslikud sõjalised võimed ning tõi välja kaks nädalat tagasi toimunud sõjalised õppused koos USA õhuväega, mille käigus harjutati rünnaku teostamist tuhandete kilomeetrite kaugusele Iisraeli piiridest.

"Meie vaenlased peaksid teadma, et me ei istu käed rüpes, kui meie eksistents on ohus," ütles Lapid. Ametist lahkuv peaminister kinnitas, et arutas seda teemat ka Benjamin Netanyahuga, kes moodustab uut Iisraeli valitsust. Lapid kinnitas, et Iraani küsimuses on Iisraeli ühiskonnas konsensus ning mitte ükski Iisraeli valitsus ei luba Iraanil soetada tuumarelva.

Ameerika Ühendriigid ja Iisrael kinnitasid suvel ühiselt, et ei luba Iraanil tuumarelva soetada. Iisrael tunnistas 2018. aastal, et nende õhuvägi pommitas 2007. aastal Süüria tuumarajatist.

Iraani endine tuumaprogrammi juht Fereydoun Abbasi tunnistas 2021. aastal, et Iraan tahab ehitada endale tuumapommi. Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman kinnitas 2018. aastal, et kui Iraan ehitab endale tuumapommi, siis teeb seda ka Saudi Araabia.

Times of Israel toob esile, et 60 protsendini rikastatud uraanist saab juba kergelt valmistada 90 protsendini rikastatud uraani. Tuumarelvade leviku tõkestamise eksperdid on mitu kuud hoiatanud, et Iraanil on nüüd piisavalt 60-protsendilist uraani, et teha sellest vähemalt üks tuumapomm.

Lähis-Ida piirkonnas on teadaolevalt ainult Iisraelil tuumarelvad. Iisraeli valitsus pole kunagi Iisraeli tuumaarsenali olemasolu kinnitanud.

USA endine välisminister Colin Powell arvas, et Iisraelil on ligikaudu 200 tuumarelva sihitud Iraani sihtmärkide pihta, teatas The Independent 2016. aastal, kui Powelli e-kirjad lekkisid.