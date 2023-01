- Baerbock: Saksamaa ei takista Poolal andmast Leopard 2 tanke Ukrainale;

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kinnitas intervjuus Prantsuse telekanalile LCI pühapäeval, et Saksamaa ei takista Poolal andmast oma Leopard 2 tanke Ukrainale. Samal päeval ähvardas Poola peaminister, et loob tankide andmiseks oma koalitsiooni riikidest ilma Saksamaata. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas taas, et riik kaalub oma Leclerc tankide andmist Ukrainale, kuid otsus tehakse koos liitlastega. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius kinnitas Saksa meedias, et Ukrainale tankide andmise otsus tehakse kantsleri kantseleis.

Oluline esmaspäeval kell 6.02:

Macron ei välista Leclerc tankide saatmist Ukrainale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pühapäeval, et Prantsusmaa ei välista enda Leclerc tankide saatmist Ukrainale. Macron kinnitas oma positsiooni olles ühisel pressikonverentsil Saksamaa kantsler Olaf Scholziga, vahendas Reuters.

Macron teatas, et on võimaliku Leclerc tankide Ukrainale andmise osas andnud ülesande seda uurida Prantsuse relvajõudude ministrile Sébastien Lecornule. Prantsuse presidendi kinnitusel tehakse Leclerc tankide andmise otsus lähipäevil ja -nädalail läbiräägituna koos liitlastega, sh Saksamaaga.

Sama sõnumit kinnitas eelmisel neljapäeval Prantsuse valitsusallikatele tuginedes Politico.

Saksa kaitseminister Pistorius: Ukrainale tankide andmise otsus tehakse kantsleri kantseleis

Saksa kaitseminister Boris Pistorius kinnitas Saksa ARD-le, et otsus anda Ukrainale Saksa päritolu tanke tehakse Saksa kantsleri Olaf Scholzi kantseleis. Minister kaitses intervjuus Saksamaa otsustamisprotsessi, vahendas Tagesschau.

"Küsimus pole ainult tankide tarnimises või mitte tarnimises, vaid ka mittetegutsemise ja tegutsemise tagajärgede vaagimiseks," kinnitas Pistorius.

Kaitseminister rõhutas, et Saksamaa ei taha saada sõja osaliseks ning peab arvestama ka enda elanikkonna julgeolekuga. Samas kinnitas Pistorius, et Saksamaa tahab toetada Ukrainat täiel määral, et aidata sõda võita ning lubas, et otsus tuleb varsti.

Samuti lisas Pistorius, et ka teised riigid saavad tanke anda. Pistorius rõhutas, et Saksamaa on andnud Ukrainale sõjalist abi 3,3 miljardi euro eest olles sõjalise toetuse rahalise arvestuse järgi kolmandal kohal Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia järel.

Saksa valitsuse kõhklusi kritiseeris Bundestagis opositsioonis olevate kristlike demokraatide (CDU) liider Friedrich Merz, kes tõi esile, et Scholzi kõhklustest ei saa keegi aru. "Isegi kui mõista tema suhtumist, siis ta peaks vähemalt seda selgelt seletama," ütles Merz.

Baerbock: Saksamaa ei takista Poolal Leopard 2 tankide andmist Ukrainale

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kinnitas intervjuus Prantsuse telekanalile LCI pühapäeval, et Saksamaa ei takista kolmandatel riikidel oma Leopard 2 tankide andmist Ukrainale, vahendas Deutche Welle.

Klippi kõnealusest intervjuust jagas Twitteris LCI ajakirjanik Darius Rochebin, kes nimetas seda olulise künnise ületamiseks.

L'Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle "ne s'opposerait pas" si la Pologne envoie les Léopards.

-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

Kui Baerbockile küsiti mis juhtub kui Poola saada Ukrainale enda Leopard 2 tanke ilma Saksamaa heakskiiduda, siis kinnitas Baerbock et Saksamaa ei takista seda. Samas rõhutas minister, et seda küsimust pole veel tõstatatud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ähvardas pühapäeval, et kui Saksamaa ei anna heakskiitu Poolale tankide andmiseks, siis loob Poola koalitsiooni tankide Ukrainale saatmiseks ilma Saksamaata, vahendas Poola pressiagentuur.

"Me ei vaata passiivselt kuidas Ukraina verest tühjaks jookseb," kinnitas Morawiecki. "Saksamaa suhtumine on vastuvõetamatu. Sõda on peaaegu aasta aega kestnud. Süütud inimesed surevad iga päev," kritiseeris Poola peaminister Saksamaad.

Zelenski: 10-15 annetatud tanki ei aita Venemaa tuhandete tankide vastu aga tõstavad Ukraina sõdurite moraali

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Saksa ARD-le, et eri riikide poolt lubatud tosinkond tanki ei lahenda probleemi, kuna Venemaal on ligikaudu tuhat tanki. Samas pidi selline relvaabi Ukraina sõdureid motiveerima.

Zelenski kritiseeris intervjuus ka Saksa valitsust, kes nõuab Ameerika Ühendriikidelt enda tankide andmist Ukrainale selleks, et Saksamaa saaks seda teha. Samuti kinnitas Ukraina president, et Ukraina armee ei kavatse Saksa päritolu Leopard tanke kasutada Vene territooriumile tungimiseks, vaid ainult enda riigi kaitseks.