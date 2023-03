Pevkur: Ukraina kaitseministri sõnul jätkub miljonist mürsust aastaks

"See, mida Euroopa riigid kokku leppisid, on selles mõttes erakordne, et mina ei mäleta seda, kus Euroopa Liit oleks viie nädala jooksul ideest jõudnud otsuseni. See on ajalooline," ütles Pevkur.

"Me oleme Ukraina poolega väga heas kontaktis. Me küsisime väga täpselt kui palju neil on praegu 155 mm laskemoona, kui palju neil on n-ö torusid, millest seda lasta ja Ukraina kaitseminister kinnitas praegu, et kui nad jätkavad praegu enam-vähem sama intensiivsusega või natuke suurema intensiivsusega, siis sellest miljonist aastaks jätkub," rääkis Pevkur.

Pevkur lisas ka, et Vene pool tulistab Ukraina suunas veel oluliselt suuremas mahus mürske, kuigi ka nende intensiivsus on langenud.

Samas rõhutas Pevkur, et mürsud on vaid üks moonaliik, mida Ukraina vajab. "Ukrainal on vaja väga palju muid vahendeid veel, eelkõige õhutõrjet. Aga ka vana, nõukogude-aegsed 152 mm laskemoona," lausus Pevkur.

Pevkur ei nõustunud päev varem "Terevisioonis" esinenud julgeolekuekspert Meelis Oidsalu väitega, et Eestil on enda kaitseks laskemoona vaid paariks päevaks.

"Nii must see pilt loomulikult ei ole. Ma ei saa kahjuks eetris välja öelda, kui palju meil täpselt on, aga ma saan kinnitada seda, et näiteks eelmise aasta jooksul me soetasime rohkem laskemoona kui viimase 30 aasta jooksul kokku," kommenteeris Pevkur.

Pevkur märkis, et tähtis on ka NATO liikmesriikide lahingmoona eelpaigutus Eestisse.

"Ka liitlaste jõud ja liitlaste moona kogused peavad siin suurenema. Me ei vaata praegu ainult seda, et kui suur on Eesti varu," sõnas Pevkur.

Pevkuri sõnul on Eestis oma vajadusi silmas pidades Euroopa üks paremini koostatud laskemoonaladu.

Pevkur rääkis, et laskemoonapuuduse kõrval on rahvusvaheliselt tekkimas uus probleem, milleks on püssirohupuudus.