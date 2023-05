Oluline esmaspäeval, 22. mail kell 6.09:

- Venemaa tegi öösel mitmele Ukraina oblastile õhurünnaku;

- Ukraina väed edenesid eelmisel nädalal Bahmuti rindel kohati 200 meetrit;

- Sullivan: USA pole otsustanud, et kas enda F-16 lennukeid Ukrainale anda.

Venemaa tegi öösel mitmele Ukraina oblastile õhurünnaku

Ööl vastu esmaspäeva hommikut oli kuulda plahvatusi Zaporižžja, Dnipro ja Harkivi linnas, teatas The Kyiv Independent.

Dnipro linnas oli kohalike allikate kohaselt kuulda mitukümmend plahvatust ning Venemaa ründas allikate sõnul Dniprot nii droonide kui rakettidega, vahendas BBC. Odessas oli samuti kuulda mitut valju plahvatust, mis oli tõenäoliselt tingitud Shahed droonide rünnakust, vahendas The Kyiv Independent.

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sinehubovi sõnul rünnati Harkivi linna S-300 rakettidega, milles üks tabas eluhoonet ning üks tsiviilisik sai seetõttu viga.

Öösel kell 2.40 kehtestati õhuhäire mitmes Ukraina oblastis ning pealinnas Kiievis. Kell 3.48 kehtestati õhuhäire üle terve riigi.

Belgorodi kuberner: Holovšine küla rünnati drooniga

Vene Belgorodi piirioblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas pühapäeva õhtul, et üks droon kukutas Belgorodi Holovšine küla administratiivhoone pihta lõhkekeha, mistõttu hoone katus süttis põlema. Gladkov teatas varem, et Ukraina väed pommitasid Volokonovki piirkonda ning päeva ajal tulistati Belgorodis õhutõrje poolt alla üks droon.

Ukraina väed edenesid eelmisel nädalal Bahmuti rindel kohati 200 meetrit

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Tšerevatõ sõnul on Bahmut Vene vägede jaoks jätkuvalt prioriteet. Tšerevatõ teatas pühapäeva õhtul, et Ukraina väed on veel linna edelaosas kaitses. Idaringkonna esindaja sõnul edenesid Ukraina väed eelmise nädala jooksul mõnes rindelõigus kohati 200 meetrit.

Ukraina maavägede ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles varem, et Ukraina väed kontrollivad veel "tähtsusetut" osa Bahmutist, kuid sellest tugipunktist piisaks linna sisenemiseks, kui olukord peaks muutuma. Sõrskõi teatas sotsiaalmeedia kaudu, et Kiievi jõud lähenevad Vene vägedele Bahmuti ümbruses ning on liikumas lähemale linna taktikalisele ümberpiiramisele.

Sullivan: USA pole otsustanud, et kas enda F-16 lennukeid Ukrainale anda

USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivan ütles CNN-s, et USA president Joe Biden pole veel otsustanud, et kas USA annab Ukrainale ka enda F-16 hävituslennukeid, vahendas Politico. Hiljuti otsustas USA, et lubab enda liitlastel Euroopas anda Ukrainale F-16 lennukeid.