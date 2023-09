Ukraina ekspert: viljalepe oli ebamugav, aga täitis eesmärgi

Ukraina teraviljatoodang mõjutab oluliselt maailma toiduaineteturgu, mistõttu sõlmisid Ukraina ja Venemaa eelmise aasta juulis Türgi ja ÜRO vahendusel kaks paralleelset lepingut, mis tagasid Ukraina toodete ekspordi mööda merd. Lepingud sai ametliku nime "Musta mere teravilja algatus", mida pärast rakendamist hakati nimetama lihtsalt viljaleppeks.

Selle aasta kesksuvel taganes aga Venemaa viljaleppest. Pärast seda pidi Ukraina oma võimalused põllumajandussaaduste ekspordiks uuesti läbi vaatama. Kuidas mõjutas sõda Ukraina põllumajandust ja selle ekspordivõimalusi? Sellele ja teistele küsimustele vastas portaalile RUS.ERR Ukraina Põllumajandusäri Klubi (UCAB) juhtivanalüütik Svetlana Litvin.

Mis on Ukraina Põllumajandusäri Klubi? Kes on teie organisatsiooni liikmed?

Ukraina Põllumajandusäri Klubi (UCAB) on rohkem kui 15 aastat ühendanud riigi suurimaid agrotööstusettevõtteid. Lisaks neile on klubi liikmed teised ettevõtted, mis pakuvad põllumajandussektorile kõike vajalikku - alates varuosadest ja kütusest kuni seemnete ja logistikateenusteni. Arvestades põllumajandussektori tähtsust Ukraina majandusele, võib UCAB-d nimetada üheks mõjukamaks lobistiks riigis.

Kuidas mõjutab sõda Ukraina põllumajandussektorit?

Juba sõja alguses seisis Ukraina põllumajandussektor silmitsi kahe väga tõsise probleemiga. Esiteks, märkimisväärne osa meie maadest, umbes 22 protsenti, sattus okupatsiooni alla. Lisaks ei saa osa maid harida, kuna need asuvad rinde lähistel ja seal on ohtlik töötada. See tähendab, et oleme kaotanud osa oma toodangust.

Probleemiks on ka logistika ehk transpordimarsruutide muutus. Enne sõja algust eksportis Ukraina peaaegu kogu oma põllumajandustoodangu meritsi – see oli lihtne ja lühike tee tarbijateni. Kui Venemaa hakkas meie sadamaid blokeerima, olime sunnitud otsima alternatiivseid võimalusi oma toodete eksportimiseks. Need alternatiivsed trassid on juba enam-vähem välja kujundatud, kuid nende läbilaskevõime ei ole nii suur kui mereteel. Lisaks läheb logistika kordades kallimaks.

Tuleme tagasi viimasesse sõjaeelsesse aastasse. Kui suur oli Ukraina 2021. aasta viljasaak?

2021. aastal koristati meie põldudelt 108 miljonit tonni vilja, see on rekordsaak meie riigi ajaloos. Meie sisetarbimine on umbes 20 miljonit tonni – see hõlmab seemnefondi tagamist, elanikkonna ja kariloomade vajaduste rahuldamist. Ülejäänud osa – 88 miljonit tonni – oli mõeldud ekspordiks.

Meie saak koristatakse juulist novembrini ja juba veebruaris algas sõda, nii et me ei saanud kogu mahtu eksportida. Saime juba sissetungi eelõhtul aru, et sõjaoht kasvab, ja püüdsime eksporti intensiivistada. Selle tulemusena õnnestus meil 24. veebruariks 2022 eksportida üle poole ekspordiks mõeldud toodangust. Tavapäraselt suudavad meie sadamad käidelda 6-7 miljonit tonni kaupa kuus, mistõttu ei jõudnud me kõike nii lühikese ajaga ära vedada.

Viljakoristus Ukrainas Donetski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Mullu juulis kirjutati alla nn Musta mere viljalepe. Kuidas see Ukraina agrotööstussektorit mõjutas?

Eelmise aasta juuli seisuga oli ladudes umbes 20 miljonit tonni vilja – pean silmas eelmise, 2021. aasta saaki. Leidsime end olukorrast, kus olime juba alustanud uue saagi koristamist ja samal ajal olid ladudes alles eelmise saagi jäägid. Seetõttu toimus viljaleppe sõlmimine väga õigel ajal. See oli võib-olla ainus viis nendest jääkidest lahti saamiseks. Kui seda poleks tehtud, oleks meil tekkinud laopinnaga tõsised probleemid.

Nii et selles mõttes täitis viljalepe oma ülesande – võimaldas eksportida mitte ainult 2021. aasta saagi jäägid, vaid ka kogu eelmise, 2022. aasta saagi. Ja selle aasta juulis, kui viljakoristus algas, oli meie ladudes järgi umbes kaks miljonit tonni. See oli meie jaoks mugav olukord, ilma erinevate lisariskideta.

Ja seda kõike võimaldas viljalepe?

See täitis oma rolli. Kuid tuleb arvestada, et vilja ei veetud välja mitte ainult meritsi, vaid ka alternatiivsete marsruutide kaudu. Kui vaadata pooltteist sõja-aastat, siis selle aja jooksul saime eksportida 80 miljonit tonni põllumajandussaadusi, millest 40 protsenti langes Odessa sadamatele. Ülejäänud 60 protsenti eksporditi muid marsruute mööda - Doonau jõe sadamate kaudu, samuti rongide ja veoautodega üle Ukraina läänepiiri. Seega ei saa öelda, et seda kõike tehti ainult viljaleppe raames. Viljalepe oli abistav ja samas väga problemaatiline ekspordikanal. Aga tol hetkel oli meil seda hädasti vaja.

Kui palju saite tänu viljaleppele eksportida?

Viljaleppe raames õnnestus meil meritsi eksportida 32 miljonit tonni tooteid – lisaks teraviljale ja õliseemnetele ka nendest valmistatud tooted. Seejuures ei olnud leppe tingimuste kohaselt lubatud eksportida mitte kõiki tooteid, vaid ainult konkreetne loetelu. Seega oli konteinervedu välistatud, lubatud oli ainult puistekaup või päevalilleõli puhul mahutitesse kallatav.

Kuidas mõjutas viljalepe maailma toiduainete turgu? Kas see tõesti aitas vältida näljahäda paljudes Aafrika ja Aasia riikides?

Parim näide sellest, kuidas viljalepe on aidanud kogu maailma, on teravilja ja õliseemnete hindade liikumine maailmaturul. Kui viljakoridor käivitus ja Ukraina tooted jõudsid maailmaturule, hakkasid hinnad langema ja praegu näeme umbes sama hinnataset kui oli enne sõda.

Venemaa, muide, deklareeris viljaleppest välja astudes, et toidab kogu maailma ise ära...

Venemaa on küll suur eksportija, kuid ekspordib peamiselt nisu ja näiteks maisi praktiliselt ei ekspordi. Seega tarnime maailmaturule veidi erinevat kaupa.

Venemaa väitis, et Ukraina põllumajandustooted, selle asemel, et minna näljahädast ohustatud riikidesse, läksid peamiselt Euroopa turule, mis omakorda tõi kaasa kohalike hindade languse ning Poola, Rumeenia ja teiste riikide põllumeeste protestid. Kas vastab tõele, et kogu teie vili saadeti viljaleppe raames Euroopasse?

Ukraina teravilja tarniti üle kogu maailma. Kui vaadata üksikuid tootekategooriaid, siis nisu tarbijad on Aafrika ja Lähis-Ida riigid, päevalilleõli ostavad Hiina ja India. Maisi ostavad peamiselt need riigid, kus on arenenud loomakasvatus, nii et osa sellest läks vastavalt Euroopa Liitu. Seega pole põhjust väita, et müüsime oma tooteid ainult EL-is.

Lisaks tarnisime rahvusvaheliste annetajate abiga toitu ka neile turgudele, kus seda vaja oli. Kui viljalepe veel toimis ja meritsi eksport oli võimalik, töötasime selle nimel, et mõnesse Aafrika riiki luua spetsiaalsed sõlmpunktid, mida saaksime oma toiduga varustada ja seeläbi nendes riikides näljaohtu vähendada. Seega oli meie toodete tarbijaks praktiliselt kogu maailm.

Mis puudutab seda, kas Ukraina kujutab endast ohtu Euroopa põllumeestele, siis Ukraina on suur põllumajandustoodete tootja. Vajame oma partneritega teatud aega vastastikuseks kohanemiseks. Arvan, et sarnane protsess toimus ka siis, kui Poola, mis on samuti suur põllumajandusmaa, ühines Euroopa Liiduga. Olen kindel, et jõuame kokkuleppele, eriti kuna on teatud tüüpi tooteid, mida Euroopa turg tõesti vajab. Näiteks päevalillejahu (päevalilleõli tootmise kõrvalsaadus – A.A.) ostavad Euroopa tootjad laialdaselt, kuna see on oluline komponent sea- ja linnuliha tootmiseks vajaliku segasööda valmistamisel. Ja te ei saa seda osta kusagilt lähemalt ja odavamalt kui Ukrainast.

Me räägime sageli, et maailm on Ukraina sõja uudistega harjunud ja kohanenud selle sõja kui uue reaalsusega. Kas see tähendab, et ka maailma toiduturg on sõjaga kohanenud?

Taimekasvatus sõltub suuresti ilmastikutingimustest. Kui näiteks Brasiilias või USA-s on ilmaprobleemid, siis teraviljahinnad tõusevad kohe hüppeliselt. Samamoodi tõusid nad pärast Ukraina sõja algust, kui kaotasime tavapärased kanalid oma toodete eksportimiseks maailmaturule.

Praegu on maailmaturgudel hinnad langemas. Esiteks on turg selle enam kui pooleteise aasta pikkuse sõja jooksul mõnevõrra stabiliseerunud ja teiseks on teravilja- ja õliseemnete tootmine maailmas mõnevõrra kasvanud. Nii et lähitulevikus – pean silmas kuni järgmise suveni – ei näe ma põhjust mingiteks kataklüsmideks. Vaevalt, et hinnad ühes või teises suunas üle 10-15 protsendi muutuvad. Ainult ilm võib seda oluliselt mõjutada.

Viljalepe toimis aasta. Nüüd seda enam pole ja meretee on ekspordiks suletud. Mida see tähendab Ukraina põllumajandussektorile tingimustes, kui tänavune saak on juba valdavalt koristatud ja suurem osa sellest tuleb eksportida?

Kui meretee oli avatud, võisid meie põllumehed toodangut eksportida siis, kui globaalse turu tingimused sellele kaasa aitasid ehk siis, kui see oli kasumlik. Praegustel tingimustel saame eksportida kogu oma ekspordiks mõeldud saagi, kuid see võtab väga kaua aega.

Kui suurest ekspordimahust me räägime?

Tänavusest saagist peaks eksporti minema 42 miljonit tonni. Raudtee- ja maanteetranspordiga saame eksportida umbes kaks miljonit tonni kuus, eeldusel, et meil on naabritega normaalsed suhted. Meie jõesadamad Doonaul võimaldavad meil eksportida umbes 2,5 miljonit tonni kuus.

Seega 10-12 kuu pärast saame kõik välja vedada. See on füüsiliselt võimalik, kuigi väga kallis. Sel juhul ei teeni Ukraina põllumehed märkimisväärselt raha ja see omakorda seab ohtu edasised külvid. Ukrainas on juba algamas sügiskülv, mägede taga pole kevadkülvihooaeg ja selleks on vaja ressursse. Aga selle asemel on põllumeestel saaki üle ja neil ei jätku raha, et osta kõike vajalikku, et põllule minna.

Kuidas tavaline Ukraina põllumees end praegu tunneb?

Ukraina põllumeestel on praegu väga raske. Kui vaadata hinda, mida Ukraina talunik oma toodete eest saab, siis on see vähemalt kaks korda madalam kui Prantsuse farmeri hind. Palju ressursse, eelkõige rahalisi, kulub logistikale. Meil on meeletu nõudlus raudtee- ja maanteetranspordi järele, samuti laevade järele, mis transpordiksid vilja meie Doonau sadamatest Rumeenia Constanta sadamasse. Ma isegi ei räägi EL-i piires transpordikuludest.

Lisaks toovad selle Doonau koridori riskid kaasa asjaolu, et osa põllumehi eelistab ekspordiks maismaamarsruute ja see toob juba kaasa tohutuid ummikuid meie läänepiiril. Ukraina saab end kergesti ära toita, me toodame kolm korda rohkem, kui tarbime – isegi praegu sõjaoludes ja vaatamata sellele, et veerand meie territooriumist on okupeeritud. Kuid me tahame jääda maailmaturul oluliseks tegijaks. Seda vajavad nii meie majandus kui maailm.

Vene õhurünnakus purustatud viljahoidla Ukrainas Odessa oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Pärast Venemaa taganemist viljaleppest kutsuti Moskvat leppe juurde naasma. See oli peateema Venemaa ja Türgi presidendi kohtumisel, mis toimus septembri alguses. Kas Ukraina põllumajandussektor vajab uut teraviljalepingut ja kui jah, siis millist?

See, kuidas viljaleping viimastel kuudel toimis, on Ukraina majandust pigem takistanud kui abistanud. Nii saime viimase kuu jooksul eksportida vaid miljon tonni, ehkki meie sadamad suudaks eksportida 6-7 miljonit tonni. Viljakoridori töös tekkis pidevalt takistusi, pidevalt muutusid laevade läbisõidu- ja ülevaatusgraafikud, tingimused, nõuded jne.

Kõik see raskendas oluliselt Ukraina viljakaupmeeste tööd, kes ei osanud oma edasist tegevust planeerida. Seetõttu on see, mida Ukraina tegelikult vajab, navigeerimisvabadus. Raske on pidada läbirääkimisi naabriga, kes meid viljaleppe sõlmimise poole lükkamiseks pommitab peaaegu igal õhtul meie Doonau sadamaid, püüdes seda alternatiivset ekspordikanalit meie jaoks blokeerida ja sundida meid nõustuma enda tingimustega. Seetõttu kordan: me vajame meresõiduvabadust, et eksport toimuks vastavalt meie vajadustele ja meie partnerite vajadustele, mitte aga Vene Föderatsiooni loal.