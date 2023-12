AfD toetus Ida-Saksamaal suureneb

Ajaleht The Times kirjutab, et Ida-Saksamaal kasvab parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus, mõnes piirkonnas koguks AfD ligi kolmandiku häältest.

AfD oli juba varem populaarne endise Saksa Demokraatliku Vabariigi aladel, kuid mitte kunagi varem ei ole Saksamaa valijad olnud praeguse valitsusega nii rahulolematud kui praegu.

AfD panustab immigratsioonivastasele retoorikale, kritiseerib rohepööret ja Berliini toetust Ukrainale. Viimased uuringud näitavad, et AfD-st on saamas Ida-Saksamaa võimsaim poliitiline jõud, vahendas The Times.

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst AfD-ga. Peavooluparteid muretsevad aga üha rohkem, et populiste saadab järgmistel parlamendivalimistel suur edu. See omakorda suurendab tõenäosust, et paremtsentristlik CDU võib hakata mingil tasandil tegema AfD-ga koostööd.

Paremäärmusluses süüdistatud AfD on toetusnumbritelt möödunud Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (SPD) ja tõusnud CDU järel teisele kohale. Riiklikul tasandil on AfD toetus umbes 22 protsenti, Ida-Saksamaal on see aga lausa 32 protsenti.

Ida-Saksamaad valitsesid külma sõja ajal kommunistid. Analüütikud eeldasid varem, et AfD kõrge reiting on seotud riigi idaosa minevikuga. Viimased uuringud aga näitavad, et tegelikkus on veidi keerulisem.

Vanemad valijad, kes olid Berliini müüri langemise ajal juba täiskasvanud, toetavad pigem CDU-d, SPD-d või vasakpopuliste. AfD on pigem populaarne Ida-Saksamaal elavate noorte seas. Nooremad inimesed muretsevad üha rohkem elukalliduse kriisi pärast ning kardavad, et võivad kaotada oma praeguse sotsiaalse staatuse.