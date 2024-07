B2 keeletasemeks õppivad õpetajad saavad tõenäoliselt ajutised töölepingud

Valitsus arutab haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) ettepanekut anda õpetajatele, kellel on olemas eesti keeles B1 tase ja õpivad B2 taseme jaoks, aastane tööleping, et nad saaksid tööga koolis jätkata, ning üldine nõusolek on valitsuses olemas.

Kallas ütles kolmapäeval, et kaalub üheaastast ülemineku perioodi nendele õpetajatele, kes küll õpivad, kuid ei ole veel jõudnud B2 taseme eksamit sooritada. Kallase kommentaar tuli peale seda, kui selgus, et juunis toimunud eesti keele B2- ja C1-taseme eksamid sooritas edukalt ainult 20 protsenti õpetajatest.

Kallase erakonnakaaslane, Eesti 200 juht Margus Tsahkna ütles neljapäeval, et Kallas on tõesti vastava eelnõu valitsusele esitanud, kuid see ei tähenda, et eestikeelsele õppele üleminekut ajaliselt kuidagi edasi lükataks.

"Augustis 2024 ei muutu midagi, mis puudutab üldhariduskoolide õpetajate keelenõuet. Millest jutt käib – need, kellel B1 tase on juba olemas ja kes õpivad täna eesti keelt, et saavutada vähemalt B2, nendel lõppevad ära töölepingud, et neile anda ajutine tööleping aastaks ajaks, kuni 1. augustini 2025. Aga see ei tähenda, et neil automaatselt midagi pikeneks, vaid koolipidajatele antakse see õigus otsustada," lausus Tsahkna.

"Kui on rünnatud, et valitsus plaanib anda järele midagi, siis see on valeinformatsioon. See on lihtsalt väga praktiline, et need inimesed ja õpetajad, kes õpivad B2-ks, kellel on B1 olemas, nende puhul anda võimalus koolipidajale otsustada. See on väga tervemõistuslik ja seal pole ühtegi millimeetrit tagasiminekut eestikeelsele õppele ülemineku eesmärgist," lisas ta.

Sotsiaaldemokraadist terviseminister Riina Sikkut ütles, et Kallase esitatud ettepanekule ei saa kuidagi vastu olla. "Ja (valitsuses) on üldine nõusolek olemas, et selle plaaniga saaks edasi minna," lausus ta.

Kristina Kallas ütles kolmapäeval, et üleminekusäte on õpetajatele, kellel täna on B1-tase ehk nad oskavad kesktasemel eesti keelt, kuid neil on jäänud lõpuni õppida B2-tasemeks.

"Sellel eksamil, mis juunikuus oli, oli kindlasti väga palju neid õpetajaid, kes sooritasid näiteks B2-taseme eksami, aga said 52 punkti või 53 punkti. 60 punkti on vaja selleks, et sooritada. Neil on natukene veel jäänud selleks, et lõpuni õppida. Me anname neile selle võimaluse ja keeleamet on ka öelnud, et mõned kuud jäävad mõnel õpetajal puudu selleks, et sooritada B2-tasemel eesti keele eksam," lausus ta.

Kallas ütles, et õpetajatel, kes alustavad 1. septembril õpetamist eesti keeles, ei ole üleminekusätteid.

Eestikeelsele õppele ülemineku tõttu peavad õpetajad, kes tahavad sügisel jätkata õpetamist vene keeles, 1. augustist oskama eesti keelt B2-tasemel ja need, kes tahavad õpetada eesti keeles, peavad eesti keelt oskama C1-tasemel. Juuni alguses tegi B2-taseme keeleeksamit 395 ja C1-taseme eksamit 388 haridustöötajat. Esmaspäeval selgunud tulemused on aga kurvad: B2-taseme sai kätte vaid 90 õpetajat ehk läbimisprotsent oli 22,7; C1-taseme sai 388 haridustöötajast kätte 70 inimest ehk 18 protsenti.