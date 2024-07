Ligi: julgeolekumaks ei kata isegi kõiki kaitsekulusid

Jürgen Ligi selgitas ETV saates "Ringvaade suvel", et maksude tõstmise eest saavad kodanikud toimiva Eesti riigi.

"Ei tasu rääkida seda juttu, kui palju kodanik jälle võidab siis, kui vähem maksu kogutakse ja kui kogutakse rohkem, siis jääb vaesemaks. Tegelikult oma riik on ju kodanike koostöö, kui mitte öelda ühisvara, ja igal juhul toimiv maksevõimeline riik on kodanike rikkus, mitte vaesus," rääkis ta.

"Minule ei meeldi sellised formuleeringud, et kodanikule jääb rohkem raha kätte jne, sest tegelikult me riiki paneme raha selleks, et ta teeks sellest midagi paremat, kas või televisiooni, aga ka haridust, riigikaitset ja kõiki selliseid asju. Need on asjad, kus ei tohiks sellist rehepapi juttu nii palju olla nagu iga päev kostab," sõnas rahandusminister.

Ligi hinnangul võiks inimesi rahustada valitsuse jutt, et maksudena kogutav raha ei lähe kaduma, vaid tuleb muu vajalikuna tagasi.

"Iseenesest peaks maksevõimeline riik olema tuleviku kindlustunne. Praegu tundub küll, et võtate ainult raha ja pistate endale taskusse, aga tegelikult ju me peame rahastama neid asju – tervishoidu, pensione välja maksma. See on midagi, mis võiks kodanikke rahustada, et see raha ei lähe kdauma, see tuleb teiste vajalike asjadena tagasi," rääkis ta.

Nn julgeolekumaksust rääkides ütles Ligi, et sellega kogutav raha ei kata kaitsekulutusteks vajalikku.

"Julgeolekumaks, nagu me seda maksukobarat nimetame, ei kata isegi julgeolekukulusid kõiki. Rahandusolukord on palju tõsisem kui ainult see, mida me otseselt lisame julgeolekusse. See miinus on ikkagi aastatega kogunenud, kärisenud ja selle eest me oleme hoiatanud," ütles ta.

Ligi sõnul ei ole maksutõusud üldsegi praeguse valitsuse valik, vaid Venemaa sõjategevuse ning ka varasemate valitsuste tegevuse tagajärg.

"Makse tõstsid tegelikult eelmised valitsused, need, kes headel aegadel miinuses elasid ja see on see probleem. Teiseks muidugi Venemaa valitsus – sõja otsesed ja kaudsed kulud on need, mis meid muserdavad. Praegune valitsus ikkagi läheb vigu parandama, auke lappima," ütles Ligi.

"Aga meie tegelikult teeme pool rehkendust, sest ei saa öelda, et me ajaksime eelarve tasakaalu. Me vähendame seda poole võrra võrreldes sellega, mida prognoos näitab. Tegelikult on päris hull seis ja ei ole nii nagu masu ajal, et ajame eelarve kaks korda sügavamast miinusest tasakaalu – see oli, mida tookord tegime –, vaid ühiskondlik meelsus on nii palju muutunud ja ka meie võimalused, et me päris tasakaalu lähedale ei jõua," lisas ta.

Realo: tulumaksu lisamine teeb ettevõtjad valvsaks

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo ütles saates, et ettevõtjaid teeb ettevõtete tulumaksu lisamine valvsaks.

"Ühest küljest loomulikult ettevõtjad on suures osas valmis julgeolekumaksu panustama, aga alati on hirm, et kui see uks on irvakile tehtud, siis alguses on julgeolekumaks, aga hiljem see tulumaks hakkab lihtsalt otsa kerima," kommenteeris ta.