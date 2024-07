Analüütikud: majanduse taastumine tuleb aeglane

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul mõjutab Eesti majanduse käekäiku eelkõige meie ekspordipartnerite olukord, mis on viimastel kuudel tasapisi kehvast seisust ülespoole triivinud. Seetõttu on ka Eesti majanduslangus aeglustunud ning esimest ja teist kvartalit võrreldes on näha isegi 0,2-protsendilist sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu.

"Ega midagi rõõmustavat ka ei ole. Meil on jaekaubanduses endiselt mahud eelmise aasta võrdluses languses. Hästi oluline on näha ka, mis hakkab saama sügisel. Viimased uudised maksutõusude kohta ei ole kindlasti midagi sellist, mis kindlustunnet tõsta võiks, pigem inimesed muutuvad ehk veel ettevaatlikumaks," rääkis Nestor.

Kõige suurem maksutõusude mõju on Nestori hinnangul eratarbimisele.

"Enne käibemaksutõusu võib jällegi suuremate kaupade puhul esineda ettevarumist. Teatakse, et järgmisel aastal on käibemaks kõrgem, sellisel juhul mul on mõistlik mingisugune murutraktor enne ära osta," tõi Nestor näite.

Ka Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ütles, et kiirhinnangu põhjal on majanduslangus nüüd otsa saanud, kuid nii kiiret taastumist nagu varasemate kriiside puhul kindlasti oodata ei tasu.

"Kui kasvule pöördumine toimub, siis see saab olema küllaltki aeglane. See kehtib ka meie Skandinaavia naabrite kohta, sealt Eesti majandusele selliseid soodsamaid tuuli järjest enam hakkab ilmnema," ütles ta.

Ettevõtjad ökonomistide vaadet ei toeta. Näiteks puidu- ja mööblitootmisega tegeleva Tarmeko peamised turud on Lõuna-, Lääne- ja Kesk-Euroopas. Üks nende olulisi ostjaid Hollandis teatas eelmisel nädalal pankrotistumisest. Seda, et kellelgi siin või sealpool paremini minema hakkaks, Tarmeko juhatuse liige Jaak Nigul kuskilt ei taju.

"Majandus saab kasvama hakata alles siis, kui eksportijatel hakkab paremini minema, aga eksportijate parem olukord paraku baseerub sellel, kas hakatakse näiteks kinnisvarasse investeerima, kui rääkida konkreetselt mööblisektorist. Aga selliste laenuintresside juures, ma kardan, et seda veel nii pea ei tule," rääkis Nigul.

"Mina arvan, et me triivime ikka põhja poole, sest seal meie ühiskonna pealisehituses mingeid muudatusi, mis aitaksid meid ülespoole minna, veel näha ei ole. /.../ Väide, et mingid maksutõusud aitavad kaasa majanduse kasvule, on kas küüniline või lihtsalt suur rumalus," lisas ta.

Nestor usub samas, et kolmas kvartal jääb aastases lõikes veel miinusmärgiga, neljandas võib jõuda plussi.