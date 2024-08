Sõja 895. päev: Ukraina hävitas Musta mere ääres asuva Vene üksuse

Oluline 7. augustil kell 22.50:

- USA tahab teada Ukraina eesmärke Venemaale sissetungi kohta;

- Ukraina evakueerib Venemaa Kurski oblasti lähistelt 6000 inimest;

- Moskva: Ukrainas võitleb rohkem kui 30 vabatahtlike üksust;

- Kurski oblasti kuberner kuulutas välja eriolukorra;

- Vene sõjablogijad: Ukraina võttis Sudža gaasimõõtejaama enda kontrolli alla;

- Putin süüdistab Ukrainat provokatsioonis piirialal;

- Ukrainat tabas järjekordne Vene droonirünnakute laine;

- Ukraina teatas Musta mere ääres asuva Vene üksuse hävitamisest;

- Meedia: Ukraina piiri ääres Kurski oblastis käivad lahingud;

Ukraina teatas Musta mere ääres asuva Vene üksuse hävitamisest

Eriüksuse Artan ja Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse merekeskuse eriüksuslased hävitasid Venemaa sissetungijate varustuse, isikkoosseisu ja kindlustused Musta mere põhjaosas asuval Tendrivska säärel.

"Öösel maabus Tendrivska säärel eriüksuslaste dessant ja hävitas vaenlase soomusmasinad, sealhulgas elektroonilise sõjapidamise süsteemi MT-LB, ning purustas lahingu käigus ka venelaste kindlustused, venelased kandsid kaotusi ka elavjõus – täpne arv on täpsustamisel. Pärast ülesande, sealhulgas selle salajase osa täitmist taandusid sõjaväeluurajad kaotusteta," teatas luurepeavalitsus Telegramis.

Tendrivska säär on kitsas umbes 65 kilomeetri pikkune ja kuni 1,8 kilomeetri laiune saar, mis on Hersoni oblasti läänepoolseim osa. Luurepeavalitsus märkis, et see ei ole kaugeltki esimene edukas Ukraina erivägede ettevõtmine saarel, vaid "ainult osa Ukraina julgeoleku- ja kaitsejõudude suurest plaanist, mille elluviimine jätkub".

USA tahab teada Ukraina eesmärke Venemaale sissetungi kohta

Valge Maja teatas kolmapäeval, et võtab ühendust USA liitlase Ukrainaga, et saada lisateavet Kiievi viimaste kuude tõsiseima piiriülese sissetungi eesmärkide kohta.

"Me pöördume Ukraina sõjaväe poole, et nende eesmärkide kohta rohkem teada saada," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ajakirjanikele, kui temalt küsiti operatsiooni kohta, mis on kaasa toonud tuhandete tsiviilisikute evakueerimise.

Kurski oblasti kuberner kuulutas välja eriolukorra

Venemaa Kurski oblasti kuberner Aleksei Smirnov kuulutas kolmapäeval välja erakorralise seisukorra seoses Ukraina piiriülese sissetungiga.

"Et piirkonda saabuvate vaenlase vägede põhjustatud tagajärgi likvideerida, siis võtsin vastu otsuse kehtestada Kurski oblastis alates 7. augustist eriolukorra," ütles kuberner.

Smirnov teatas enne seda, et Kurski oblastist, kuhu Ukraina väed rohkem kui 24 tunni eest tungisid, on evakueeritud mitu tuhat inimest.

"Viimase päeva jooksul on mitu tuhat inimest lahkunud meie abil isikliku transpordiga mürsurünnakute piirkonnast," sõnas Smirnov.

Ukraina evakueerib Venemaa Kurski oblasti lähistelt 6000 inimest

Ukraina teatas kolmapäeval tuhandete inimeste kohustuslikust evakuatsioonist aladelt, mis asuvad nende pool piiri Venemaa Kurski oblastist, kus Kiievi väeüksused korraldasid rünnaku.

"Allkirjastasin just korralduse kehtestada kohustuslik evakuatsioon 23 asulale Sumõ oblasti viies rajoonis," ütles oblasti kuberner Volodõmõr Artjuhh.

Ta lisas, et meede puudutab umbes 6000 inimest, kelle hulgas on 425 last.

Vene sõjablogijad: Ukraina võttis Sudža gaasimõõtejaama enda kontrolli alla

Ukraina väed haarasid Kurski oblastis enda kontrolli alla Sudža gaasimõõtejaama, mille kaudu liigub Venemaa maagaas Ukraina kaudu Euroopasse, teatasid Vene sõjablogijad sotsiaalmeedias.

Ukraina võrguoperaatori kinnitusel liigub Vene gaas Euroopa tarbijateni tavapäraselt, vahendas Reuters.

Sudža on viimane toimiv tarnepunkt, kust Vene maagaas Ukraina kaudu Euroopasse liigub.

Moskva: Ukrainas võitleb rohkem kui 30 vabatahtlike üksust

Ukrainas sõdib üle 30 vabatahtlike üksuse, teatas agressorriik Venemaa kaitseministeerium kolmapäeval.

"Täna täidab sõjalise erioperatsiooni piirkonnas lahinguülesandeid rohkem kui 30 vabatahtlike üksust ja ühendust," seisis avalduses.

Ametkonna andmeil on vabatahtlike üksuste aluseks Venemaa kodanikud, kes sõlmisid lepingu jääda Vene relvajõudude mobilisatsioonireservi ja kuuluvad rühmade Bars koosseisu.

Teates märgiti, et Barsi rühmad ja vabatahtlike ründekorpus osalevad pealetungioperatsioonides koos Vene väe üksuste ja ühendustega. Umbes 7700 vabatahtlikku on pälvinud riikliku autasu, sealhulgas kuus saanud Venemaa kangelaseks, 1326 vapruse ordeni, 2546 julguse medali, 2744 autasustati 1. ja 2. järgu medaliga vapruse eest.

"Rahalise, meditsiinilise, logistilise toetuse taseme poolest, toetuste saamise korra ja sotsiaaltoetusmeetmete, sealhulgas pereliikmete puhul, on vabatahtlikud võrdsustatud lepinguliste sõjaväelasega. Sotsiaalsed tagatised ja hüvitised, mis on ette nähtud sõjaväelastele, kehtivad täies mahus ka Venemaa kaitseministeeriumis loodud vabatahtlike üksustes teenivatele kodanikele," öeldakse teates.

Ametkond lisas, et "kõigile sõjalises erioperatsioonis osalejatele, sealhulgas vabatahtlikele, kes said erioperatsiooni käigus haavata, vigastada ja jäid sandiks, tagatakse täielik arstiabi sõjaväe meditsiiniorganisatsioonides ja üksustes".

100 protsendist Ukraina sõjas võidelnud vabatahtlikest on 65 protsendil sõjaveterani tunnistus ja 13 protsenti lõpetab selle vormistamist. Umbes 22 protsenti vabatahtlikest jätkab lahingülesannete täitmist, on kirjutanud vastavad taotlused ja alustanud tunnistuste vormistamist. Registreerimise kord on määratud Venemaa valitsuse 3. märtsi 2023. aasta määrusega nr 342, teatas Venemaa kaitseministeerium.

Gerassimov: piiriüleses rünnakus osales kuni 1000 Ukraina sõdurit

Venemaa armee ülemjuhataja Valeri Gerassimov ütles režiimi liidrile Vladimir Putinile kolmapäeval, et piiriülesest rünnakust Venemaa Kurski oblastisse võttis osa kuni 1000 Ukraina sõdurit.

Videokõnes Putini ning kaitse- ja julgeolekuametnikega ütles Venemaa kindralstaabi ülem Gerassimov, et teisipäeva hommikul asus Ukraina relvajõudude üksuse isikkooseisuga kuni 1000 inimest rünnakule, eesmärgiga tema sõnul hõivata Vene ala.

Putin süüdistab Ukrainat provokatsioonis piirialal

Venemaa režiimi liider Vladimir Putin süüdistas kolmapäeval Ukrainat laiaulatuslikus provokatsioonis piirialal Kurski oblastis, kus Vene väeüksused võitlevad teist päeva Ukraina sõduritega.

"Nagu te teate, on Ukraina asunud läbi viima järjekordset laiaulatuslikku provokatsiooni," ütles Putin televisioonis edastatud kohtumisel valitsusametnikega.

Putini sõnul tulistavad ukrainlased "valimatult mitmesugustest relvadest, sealhulgas rakette tsiviilhoonete, elumajade ja haiglate pihta".

Ukrainat tabas järjekordne Vene droonirünnakute laine

Ukraina langes ööl vastu kolmapäeva järjekordse Venemaa droonirünnaku alla.

Õhuhäire kaikus Donetski, Dnipropetrovski, Zaporižžja, Odessa, Hersoni, Mõkolajivi, Kirovohradi, Poltava, Tšerkassõ, Vinnõtsja ja Kiievi oblastites. Harkivi oblastis püsib ohuolukord üle 11 tunni, Sumõ oblastis üle 14 tunni.

Pärast keskööd kostis Sumõs plahvatusi ja linna sõjaväevalitsus teatas, et linnas tegutseb õhutõrje. "Ärge sattuge paanikasse," kirjutas administratsiooni juht Oleksi Drozdenko Telegramis.

Ukraina õhujõudude juhatus teatas mitmest ründedroonide rühmast mitmes piirkonnas. Viimastel andmetel suunduvad droonid Tšerkassõ oblastist Kiievi oblasti poole.

Meedia: Ukraina piiri ääres Kurski oblastis käivad lahingud

Venemaa Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnov teatas teisipäeval, et Ukraina väed üritasid oblastisse tungida. Smirnov väitis hiljem, et kokkupõrgetes on hukkunud viis tsiviilisikut.

Kurski oblast piirneb Ukraina kirdeosas asuva Sumõ oblastiga. Venemaa on seda piirkonda rünnanud iga päev alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed piirkonna vabastasid.

Ka sotsiaalmeedias levivad teated, et Ukraina väed tegid reidi Kurski oblastisse. Meedia teatel tulistati piirkonnas alla Vene ründehelikopter Ka-52. Ka rindearenguid jälgiv Deepstate jagas pilte, millel näis olevat allatulistatud Ka-52, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina ei ole teateid veel kommenteerinud, ent Sumõ oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleksi Drozdenko palus teisipäeval elanikel olla tähelepanelik ning jälgida õhurünnaku hoiatusi.

Telegrami-kanal Mash, mida peetakse Vene väele lähedalseisvaks, kirjutas teisipäeval, et rünnak algas varajastel hommikutundidel ning sisaldas väikesearvulist Ukraina sõdurite ja Vene Vabatahtlike Korpuse võitlejate rühma.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 1230 sõduri

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 586 370 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 8429 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 16 323 (+29);

- suurtükisüsteemid 16 451 (+67);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1138 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 911 (+0);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 212 (+54);

- tiibraketid 2421 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 226 (+78);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2759 (+21).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.