Endine NATO luurejuht ERR-ile: Euroopa peab hübriidrünnakuile häälekamalt vastama

Endine Saksamaa välisluureteenistuse asejuht ja NATO luurejuht ning kauaaegne diplomaat Arndt Freytag von Loringhoven avaldas sügisel raamatu "Putini rünnak Saksamaale". Hübriidrünnakutest rääkimine on tema sõnul esimene samm neile vastamisel.

"Kõigepealt tuleb tõsta teadlikkust ja jagada infot ja ka tõendeid, kui neid on, meie ühiskondadega ja poliitilise klassiga, et nad saaksid tegutseda," ütles von Loringhoven.

Infosõjas tuleb valeinfot korrigeerida ja selle levitamist internetis piirata. Kui asi jõuab raskemate rünnakute ja sabotaažini, siis on NATO von Loringhoveni sõnul selliste olukordadega tegelemiseks valmistunud.

"On olemas vastumeetmed, mida saab rakendada NATO raames, näiteks artikkel neli kõnelused – see on täpselt selline asi. Aga me peaks kindlasti tõstma häält ja kurjategijad selgelt välja kutsuma ja nimetama võimalikud tagajärjed. Saksamaa on selles osas olnud suuresti tõrges ja ma arvan, et see peaks muutuma," rääkis ta.

Saksamaa välisluureteenistuse praegune juht Bruno Kahl hoiatas hiljuti, et Venemaal võib aastakümne lõpus tekkida kiusatus NATO proovile panna, seda näiteks roheliste mehikestega Ida-Virumaal.

"Ta ütles, et luurel on tõendeid, et kõrgetel kohtadel olevad inimesed Vene armees ei ole enam kindlad, et artikkel viis peab ja kui see on nii, siis Venemaa võib seda testida. Siis muutub see tõeliselt ohtlikuks koos sõjaliste ettevalmistustega," rääkis von Loringhoven.

Julgeoleku tagamiseks tuleb von Loringhoveni sõnul aidata igati sõjaliselt Ukrainat ja vältida vähimagi kahtluse teket NATO kokkuhoidmises.