Reinsalu: Eesti peaks avama Euroopa Liidus dialoogi ETS-i muutmiseks

Esmaspäevasel EL mitteametlikul üldkogul arutatakse Euroopa kaitsevalmidust. Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul peaks Eesti seal avama dialoogi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) muutmiseks, et energiajulgeolekuks saaks hõlpsamini kasutada juhitavaid võimsusi nagu põlevkivijaamad.

Reedel arutas Riigikogu EL asjade komisjon koos väliskomisjoniga valitsuse seisukohti kohtumisel. Reinsalu andis pühapäeval sotsiaalmeedia postituses teada, et tema hinnangul nappis Eesti positsioonides konkreetsust.

Reinsalu sõnul peaks Eesti tegema ettepaneku, et liikmesriikide uute kaitseinvesteeringute puhul arvestataks tehtud kulutusi erandina liikmesriigi võlakoormuse reeglite arvestamisel, rakendades tagantjärele arvestuse asemel ennetavat menetlust.

Samuti peaks Reinsalu hinnangul tegema Eesti ettepaneku, et liikmesriikidel oleks kehtiva EL finantsperspektiivi ajal võimalik osa struktuurfondide vahenditest suunata uute kaitseinvesteeringute tarbeks ning et Euroopa Liidu ühisrahastust rakendataks liikmesriikide toetamiseks uute kaitseinvesteeringute soetamisel.

Lisaks peaks Eesti Reinsalu sõnul tegema ettepaneku avada dialoog heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) muutmiseks, et võimaldada liikmesriikidel energiajulgeoleku huvides kasutada kriitilise tähtsusega juhitavaid võimsusi.

Kuna valitsuse positsioonid on välissuhtluse huvides mitteavalikud kuni aastani 2030, siis Reinalu neid oma postituses võrdluseks esitada ei saanud.

"ETS süsteemi muutmise küsimus tõstatus viimati meie energiajulgeoleku aspektis seoses Estlink 2 ründamisega. Toona kinnitasid valitsuse esindajad, et selliseid arutelusid EL tasemel laual ei ole. Nüüd on EL eesistuja Poola Donald Tuski isikus küsimuse tõstatanud ja meie huvides oleks kohane selles arutelus just energiajulgeoleku aspektist oma seisukohti väljendada," sõnas Reinsalu.

Reinsalu nentis ka, et valitsuskoalitsioon ei pidanud reedesel nõupidamisel võimalikuks tema esitatud täiendusi osana Eesti positsioonist toetada.