Teder: ma ei tunne ennast süüdi

Riigikohus otsustas, et ärimees Hillar Teder ja Keskerakonna endine peasekretär Mihhail Korb on süüdi mõjuvõimuga kauplemises, mil viisil lootis Teder saavutada soodsamaid tingimusi Porto Franco kinnisvaraprojekti jaoks. Teder sõltumata süüdimõistvast otsusest end süüdi ei tunne.

Porto Franco rahastaja Hillar Teder ütles, et riigikohtu otsust tuleb austada, tuleb täita, aga teda ei pea ilmtingimata pidada õiglaseks.

"Meie arvates õige otsus oli maakohtu otsus, kus protsessi arutleti aasta või kaks. Süüdistuspool väidab, et toimus kohtumine Mihhail Korbiga, üks pool lubas raha, teine pool lubas mingit eelist. See on vale," ütles Teder AK-le.

"Iseenesest partei toetamine on olnud nagu pikaajaline, Keskerakonna toetamine samamoodi ja kui need kaks asja oleks kuidagi seotud, siis ei oleks pidanud Porto Francol üldse probleeme tekkima," sõnas Teder. "Ega me Porto Franco asja ei arutanudki Korbiga, sest mina ei teadnud sellest eriti ja Korb ka ei teadnud. Seal oli ikka teema oli selles, et toimub mingisugune halduskius," lisas Teder.

Kui Teder ja Korb pääsevad tingimisi vangistusega, siis Keskerakonda ootab kokku miljoni euro suurune rahaline karistus. Prokuratuur on karistusega rahul.

"Kuna see menetlus oli pikk, keeruline ja arutati küsimust, mille osas varem kohtupretsedenti ei olnud, siis loomulikult oleme me väga rahul sellega, et riigikohus nõustus täielikult meie käsitlusega. Selle konkreetse etteheite puhul meil üldse kohtupraktikat ei olnud ja mingit võrdlusmomenti varasema praktikaga polnud ja me lõime siin kohtupretsedendi mõjuvõimuga kauplemise osas," rääkis riigiprokurör Taavi Pern.

Kas siin on oodata, et tulevasi kohtuprotsesse saab ka see konkreetne protsess mõjutama?

"Kindlasti, sest riigikohus annab enda otsusega suuniseid ka õiguse rakendamiseks, konkreetsete karistusseadustiku normide kasutamiseks ja kindlasti on minu kolleegidel tulevastes vaidlustes võimalik nendest riigikohtu juhistest lähtuda," rääkis Pern.

"Kindlasti on kergem lahendada mõjuvõimuga kauplemise juhtumeid, sest et riigikohus kordas või siis pigem väljendas ka selliseid väga selgeid põhimõtteid, mis meile edasises abiks on," lisas Pern.

Porto Franco juhtum tuli ilmsiks 2021. aasta jaanuaris, mil avalikustati kahtlused, et ärimees Hillar Teder lubas Keskerakonnale annetada kuni miljon eurot vastutasuks soodsate otsuste eest Porto Franco kinnisvaraarenduse tarbeks.

Skandaal viis tollase peaminister Jüri Ratase tagasiastumiseni ning valitsuse lagunemiseni. Harju maakohus mõistis osalised küll õigeks, kuid kehtima jäi süüdimõistev Tallinna Ringkonnakohtu otsus. Keskerakonna nüüdne esimees Mihhail Kõlvart miljoni suurust trahvi erakonna lõpuks ei pea ja kontoreid kohe sulgema ei hakka.

"Me kindlasti saame selle kohustusega hakkama. Me loodame ja kindlasti hakkame taotlema, et me saame graafiku alusel maksta mingi perioodi jooksul," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Meil on olemas, ütleme nii, stsenaarium A, stsenaarium B, et kui me suudame korjata annetusi piisavalt, siis me võibolla ei peagi väga palju tegevusi lõpetama. Aga selge on see, et meie jaoks prioriteediks on poliitiline tegevus ja poliitilise tegevusega meil kindlasti aktiivsus ei lange, vastupidi, see hakkab kasvama," sõnas Kõlvart.

Vastutust näeb Kõlvart ka erakonnast lahkunud endistel juhtidel ja plaanib neilt kohtu kaudu oma osa nõuda.

Niisiis, te plaanite minna Jüri Ratase vastu samuti kohtusse?

"Jah, jah. Kui me läheme kohtusse, siis me läheme nõudma vastutust, ka finantsvastutust....," sõnas Kõlvart.

Partei endine juht ütleb, et tema on juba oma vastutuse kandnud.

Jüri Ratas, Keskerakonna esimees 2016-2023, ütles, et tema on kandnud selles kaasuses poliitiliselt suurimat vastutust, sest terve valitsus astus tagasi.

"Kui Keskerakonna toonased juhatuse liikmed oleks teinud mingi halva otsuse erakonna osas, mis antud Porto Franco kaasust puudutab, siis küll, aga sellist otsust pole tehtud erakonna juhatuse liikmete ega juhatuse poolt," sõnas Ratas.