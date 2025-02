Netanyahu: Trumpi Gaza-plaani viib ellu Iisrael

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tervitas USA presidendi Donald Trumpi laialdase kriitika osaks saanud plaani palestiinlased sõjast laastatud Gaza sektorist mujale kolida ning ütles, et Iisrael on valmis plaani "teoks tegema".

Washingtoni-visiiti lõpetav Netanyahu kaitses laupäevases usutluses telekanalile Fox News Trumpi ettepanekut palestiinlased sõjast laastatud Gaza sektorist mujale kolida.

"Minu meelest on president Trumpi ettepanek esimene värske idee aastate jooksul ning sellel on potentsiaali muuta Gazat täielikult," ütles Netanyahu, kelle sõnul on tegemist õige lähenemisega sektori tulevikule.

Netanyahu sõnul ütleb Trump vaid seda, et tahab anda palestiinlaste võimaluse ajutiselt mujale asuda, kuni paik üles ehitatakse. "Trump ei ole kunagi öelnud, et seda peaksid tegema Ameerika väed. Seda teeme meie," märkis ta.

Netanyahu ütles, et Trumpi plaan tähistab lahkulöömist senisest suunast. "Ikka üks ja seesama – kui meie lahkume, Gazas haaravad võimu terroristid, kes kasutavad seda baasina Iisraeli ründamiseks. See ei vii kuhugi," ütles Iisraeli peaminister, kelle sõnul "tõeline probleem" on leida riik, kes oleks valmis Gaza elanikud vastu võtma.

Netanyahu lisas, et Gazasse naasmiseks peavad ümber asustatud palestiinlased "ütlema lahti terrorismist".

Trump on väitnud, et Iisrael annab sõja lõppedes Gaza Ameerika Ühendriikidele üle. Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et palestiinlased oleks selleks ajaks juba ümber asustatud ning et USA sõjaväge ei ole plaani elluviimiseks vaja.