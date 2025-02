Trump: leppisime Putiniga kokku läbirääkimiste alustamises

USA president Donald Trump ütles, et rääkis kolmapäeval Venemaa presidendi Vladimir Putiniga läbirääkimiste kohesest alustamisest Ukraina sõja lõpetamiseks, vahendab Reuters.

"Oleme ka kokku leppinud, et meie meeskonnad alustavad kohe läbirääkimisi ja alustame sellega, et helistame Ukraina presidendile [Volodõmõr] Zelenskile, et teda vestlusest teavitada," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil avaldatud postituses.

Kreml teatas, et Putin ja Trump olid telefoni teel rääkinud ligi poolteist tundi ning et kaks meest olid kokku leppinud kohtumises.

Trump on juba ammu öelnud, et lõpetab kiiresti Ukraina sõja, kuid pole öelnud, kuidas ta selle saavutab.

Ukraina presidendikantselei kinnitas, et ka Trump ja Zelenski rääkisid kolmapäeval omavahel.

Uudis on täiendamisel!