Kallase kohtumine USA välisministri Rubioga jääb ära

Rubioga büroo teatel jääb kohtumine jääb ära ajakavaprobleemide tõttu.

Kallas ütles esmaspäeval, et kohtub Rubioga oma viidil Washingtoni 26.–27. veebruaril, et arutada USA jõupingutusi Venemaa sõja lõpetamisel Ukraina vastu.

"(Vene presidendi Vladimir) Putiniga võib arutada, mida tahes, ent kui jutt on Euroopast või Ukrainast, peavad kokkuleppega olema nõus ka Ukraina ja Euroopa," ütles Kallas esmaspäeval.

Poola välisminister Radoslaw Sikorski kohtus Rubioga möödunud reedel.

Küsimusele, kas Sikorski mõistab Washingtoni läbirääkimiste taktikat Ukraina küsimuses, vastas ta, et see on küsimus USA poolele, kuid rõhutas, et talle jäi mulje, et USA on pühendunud püsivale rahule.

Ka Starmer ja Macron teevad Washingtoni visiidi. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtus Trumpiga esmaspäeval. Briti peaminister Keir Starmer kohtub Trumpiga neljapäeval.

Euroopa kahe tuumariigi liidrid püüavad endale ja Ukrainale tagasi võtta keskne roll pärast seda, kui nad USA-Venemaa läbirääkimistest sõja lõpetamise üle välja jäeti.