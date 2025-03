Galerii: prints William külastas Kadriorgu, Vabaduse kooli ja Telliskivi linnakut

Prints Williami visiit kestab kaks päeva. Neljapäeval kohtus Tema Kuninglik Kõrgus president Alar Karisega, külastas Vabaduse kooli ja käis Telliskivi linnakus.

Kadriorus tervitasid koos president Alar Karisega printsi Lotte lasteaia lapsed. Lastel olid kaasas ka soovid, mida oleksid keeleoskuse korral printsile öelnud.

"Häid aastaid," soovis üks laps.

"Et sa oled hea prints," tahtnuks öelda teine laps.

"Mina mõtlesin öelda, et minu vanaisa on kuulus klaverimängija," lisas kolmas.

Printsi saabumist oli Riiast vaatama tulnud ka Kate, et oma silmaga troonipärija ära näha. Enda sõnul pole ta väga suur fänn – pilte ei teinud ja õhtuks lendas koju tagasi. Kõrgeaususe siinviibimine on tema sõnul aga tähtis.

"Kogu Putini ja Trumpi teema ümber ma arvan, et monarhia on praegu hea pidepunkt. Et näidata, kus on hea osa ajaloost, kus olla – et me oleme Ukrainaga, me oleme Balti riikidega," rääkis Kate "Aktuaalsele kaamerale".

Vabaduse kooli külastades tegi prints William ukraina õpilastega paar kiiremat ringi korvpalliväljakul. Noortega vesteldes huvitas teda väga nende käekäik.

"See on väga suur päev. Ja ma mõtlen, et see on suur kogemus," ütles Rostislav, kelle sõnul on talle tähtis, et prints William õpilaste elu vastu huvi tundis.

Ukraina kooli õpilaste, õpetajate ja psühholoogiga rääkides ei pidanud prints paljuks küsida, kuidas on sõda neid mõjutanud, kui palju jälgivad kodus toimuvat igapäevaselt ja millised plaanid on noortel sõja lõppedes.

Küsimusi jagus ka õpetajatele: kuidas toetatakse lapsi psühholoogiliselt, kuidas õpetatakse lastele ajalugu ja kuidas läheb keeleõpe. Fraas "tere päevast" oli printsile aga ukraina keeles lihtsam kui eesti keeles.

Reedel käib Walesi prints Tapal, kus ta kohtub NATO liitlasvägede koosseisus teenivate Briti sõduritega.

Visiit rõhutab Ühendkuningriigi ja Eesti tugevaid kahepoolseid suhteid ning koostööd julgeoleku vallas, märkis presidendi kantselei oma pressiteates.

Tegemist on Williami esimese visiidiga Eestisse.