Tehnikaülikooli nõukogu valis rektoriks Tiit Landi

Reede keskpäeval kogunenud Tallinna Tehnikaülikooli 11-liikmeline nõukogu valis ülikoolile rektoriks Tiit Landi. Tegemist on Landi teise ametiajaga.

Tehnikaülikooli rektoriks kandideerisid praegune rektor, professor Tiit Land ning akadeemik, professor Tarmo Soomere. Rektori valimiseks oli vajalik vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.

Land on öelnud, et tema fookuseks uuel ametiajal on toetada kõrgtehnoloogilist tööstust, mis aitab Eesti majanduse järgmisele arenguastmele, ja kaitsetööstust, mille kiire areng näitab nii Eesti kaitsetahet kui ka võimekust käivitada ja kasvatada suuri uusi projekte. Samuti tehisaru kasutamist hariduses ja teaduses.

Land kaitses 1994. aastal doktorikraadi Stockholmi Ülikoolis. 2007. aastal valiti ta Tallinna Ülikooli keemia õppetooli professoriks. 2011-2020 oli Land Tallinna Ülikooli rektor. Alates 2020. aastast on ta Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja Stockholmi Ülikooli nõukogu liige. Land on Eesti Rektorite Nõukogu esimees.

Land asub ametisse 1. augustil, inauguratsioonitseremoonia on 29. augustil. Tehnikaülikooli senat võib vetostada valitud rektori kuni 9. juunini.