Peeter Ernits taasliitus Keskerakonnaga

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles pressikonverentsil, et Peeter Ernits on kogenud poliitik, kes toob Keskerakonda juurde kompetentsi. "Peeter saab kindlasti tugevdada fraktsiooni tööd nii looduskaitse kui ka maaelu küsimustes," sõnas Kõlvart.

Ernits ütles, et tema maailmavaade ja arvamused ei ole vahepeal palju muutunud. "On konservatiivne lähenemine, elu võimalikkus maal ja valgus tuppa – arukus. Valgus tarre on mõte, mida olen üritanud rakendada praeguses riigikogus. Rohkem kompetentsi riigikokku," sõnas Ernits.

"Tahan anda oma panuse selleks, et hiljemalt kahe aasta pärast tuleks võimule valitsus, mis seisab Eesti inimeste toimetuleku, kodumaise ettevõtluse, energiajulgeoleku ja regionaalpoliitika eest," ütles Ernits. "Praegusel Keskerakonnal on tahet ja suutlikkust pakkuda alternatiivi Reformierakonna ja tema satelliidi ülemvõimule," lisas ta.

Ernits ütles, et Keskerakond on viimase pooleteise aastaga teinud läbi positiivse uuestisünni ja tugevdanud oma konservatiivseid vaateid.

"Koos Jüri Ratasega lahkusid erakonnast ka poliitiline põhimõttelagedus ja sisutühjad sõnavõtud," ütles Ernits. "Tunnen, et saan uuenenud Keskerakonnas päriselt kaasa rääkida – ennekõike maaelu ja keskkonnapoliitika vallas, mis on mulle südamelähedased."

"Ma ei ole praeguse Keskerakonna inimestega liiga hästi kursis, aga sellega, millega ma olen kursis, võin kinnitada, et kompetents on siin seinast seina. Ma näen, et praeguse Keskerakonna puhul on potentsiaal suur," lausus Ernits.

Ernits rõhutas, et Keskerakonna puhul ei saa rääkida vaid vene kodukeelega inimeste erakonnast. "Kui keegi räägib mulle sellist juttu, et see on Vene erakond, siis rääkige kellelegi teisele seda juttu," ütles Ernits.

Ernits lisas, et arukaid, murelikke ja aktiivseid kolleege on kõikides fraktsioonides ja koostöö nendega on võimalik.

Peeter Ernits oli Keskerakonna liige aastatel 2015 kuni 2018. Ta astus Keskerakonna liikmeks, kui seda juhtis Edgar Savisaar ning oli Keskerakonna sisekonflikti ajal üks Savisaare suurimaid toetajaid.

Kui Ernits 2018 Keskerakonnast lahkus, oli erakonna esimees Jüri Ratas. Liitumist EKRE-ga põhjendas Ernits toona sellega, et näeb konservatiivides vajalikku sisemist jõudu murda kartellierakondade tekitatud stagnatsiooni.

2023. aasta suvel kandideeris ta Martin Helme vastu EKRE esimeheks, kuid jäi selgelt alla.

EKRE-st lahkus Ernits 29. aprillil 2024. Ta põhjendas oma sammu sellega, et erakond mängis solvamiste ja ärplemistega maha võimaluse valitsuses olla, samuti Martin ja Mart Helme tegevuse.

15. augustil 2024 liitus ta uue erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, mille ridadest lahkus ta sama aasta 16. detsembril koos Henn Põlluaasa, Ants Froschi ja Helen Rebasega.

Tänavu 31. märtsil otsustas riigikohus mitte võtta menetlusse Kert Kingo (EKRE) kaitsjate kaebust, mis tähendab, et Kingo pidi riigikogust lahkuma. Kingo asendusliikmena sai parlamenti Ernits, kes oli selleks ajaks EKRE ridadest lahkunud.

Poliitilised tuleristsed iseseisvuse taastanud Eestis sai Ernits 1992. aasta riigikogu valimistel, kui ta töötas loodusmuuseumi direktorina ja kandideeris valimisliidus Sõltumatud Kuningriiklased. Ta kandideeris tollases Lääne-Tallinna linnaosas ja sai 665 häält ega osutunud valituks.

Enne poliitikasse siirdumist töötas Ernits pikalt ajakirjanikuna, olles muuhulgas ka ajakirja Luup ja ajalehe Maaleht peatoimetaja.