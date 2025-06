Vasknarva sadam sai valmis

50 kaikohaga Vasknarva sadam asub Peipsi põhjakaldal, kohas, kus järv saab kokku kalastajate seas populaarse Narva jõega. Sadamat opereerib Alutaguse vallale kuuluv sihtasutus Alutagusemaa.

"Infrastruktuuri poolest on sadamaosa välja ehitatud, kõik paadiomanikud saavad oma ujuvvahendid siia parkida ja ka hooajaks jätta. Lisaks on valminud tankla ja sadamahoone, kus on kasutada duširuumid ja WC-d ning koht ka sadama administratsioonile," ütles sihtasutuse juhatuse liige Aivar Oja.

Sadamasse siseneva aluse maksimaalne pikkus on 24 meetrit, laius 8 meetrit ja maksimaalne süvis 150 sentimeetrit.

Sadama valmimisega kadus Vasknarvast ujumiskoht.

"See sadam asub suhteliselt lähedal ja seal on alati vesi soojem kui mujal ning ka infrastruktuur on sadamas väga hea, näiteks saab sealt kohvi osta. Väga ootan, et sadam avaneks nii, et me saaksime seal sõpradega taas ujuda," ütles kohalik elanik Andrei Rusanda.

Vasknarva võimalik uus ujumiskoht jääb tõkkepuust vasakule. Autor/allikas: Rene Kndla/ERR

Millal ujumissõprade mure lahenduse saab, on lahtine, sest sadama sissepääsutee juurde uueks ujumispaigaks välja valitud koht asub riigimaal.

"Tegeleme selles suunas, et siia tuleks ujumiskoht, mis kohalikele elanikele ja ka külastajatele on vajalik, sest piiriveekogus teatavasti ujuda ei tohi. Selleks on meil vaja koostööd erinevate ametkondadega: keskkonnaametiga on vaja läbi rääkida laienemisküsimus ja kooskõlastus on vaja saada siseministeeriumilt, kelle haldusalasse see territoorium kuulub," ütles Aivar Oja.

Lisaks muule on sadamasse vana ja kasutajale ohtlikuks kippunud piirivalvetorni asemel ehitatud uus, vanast küll märksa madalam vaatetorn. Sealt saab nii veelinde vaadelda kui ka idanaabrile pilgu heita.