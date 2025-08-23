Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

Valitsuskoalitsiooni rekordmadal reiting on andnud opositsioonierakondadele üha rohkem põhjust rääkida erakorralistest valimistest. Varasemalt toetasid erakorralisi valimisi Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Nüüd kinnitab poolehoidu ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

"Sotsiaaldemokraatide seisukoht on, et Eesti vajab uut valitsust," ütles SDE aseesimees Tanel Kiik. "Praegune valitsus omab küll parlamendis enamust, aga ilmselgelt ühiskonna silmis enam seda usalduskrediiti ei ole. Ainuõige oleks peaministril see valitsus laiali saata."

"Kui me näeme, et riigikogu praegune koosseis pole võimeline uut koalitsiooni moodustama, adekvaatset koalitsiooni moodustama, siis ma arvan, et erakorraliste valimiste korraldamine pole üldse välistatud," lisas Kiik.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul töötab nende erakond teemaga pidevalt.

"Meie sammud on need, et me jätkame parlamendi liimete mõjutamist, üleskutsumist selles osas," ütles Reinsalu ning kinnitas, et erakonnal on käsil ka konkreetsed läbirääkimised.

Kuigi kohalikud valimised otseselt parlamendi ja valitsuse tööd ei mõjuta, näeb opositsioon võimalust need kaks teemat siduda.

"Muidugi ratsionaalne oleks uued valimised läbi viia kohalike valimistega samal päeval, juba puht ökonoomsuse mõttes. Inimeste jaoks kesksed on täna riigi poliitika valikud ja nad soovivad selles anda oma sõnumi," lausus Reinsalu.

Poliitikaajakirjanik Urmas Jaaganti sõnul on valitsuse jaoks tervikuna kindlasti probleem see, et nende üldine toetus nii madal on. Kohalike valimiste tulemustest tehakse ka üleriiklikud järeldused.

Erakorraliste valimiste toimumist Jaagant siiski ei tõenäoliseks ei pea.

"Võibolla rohkem tõenäoline kui ta oli varem, nendel kordadel, mil sellest juttu olnud. Aga ma ei pea seda endistelt väga tõenäoliseks," lausus Jaagant.

"Kaks võimalust on, kuidas seda kõige tõenäolisemalt teha saab – kui ebaõnnestub riigieelarve vastuvõtmine või kui mingil põhjusel peaks olema uue peaministri vastuvõtmine ja see mitu korda läbi kukuks," lisas ta.

Jaagant märkis, et riigieelarvega proovib valitsus pigem oma reitingut tõsta.