X!

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatlik Erakond oleks koos opositsioonikaaslaste Isamaa, Keskerakonna ja EKRE-ga valmis toetama erakorralisi riigikogu valimisi. Poliitikaeksperdid peavad erakorraliste valimiste toimumist siiski ebatõenäoliseks.

Valitsuskoalitsiooni rekordmadal reiting on andnud opositsioonierakondadele üha rohkem põhjust rääkida erakorralistest valimistest. Varasemalt toetasid erakorralisi valimisi Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Nüüd kinnitab poolehoidu ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

"Sotsiaaldemokraatide seisukoht on, et Eesti vajab uut valitsust," ütles SDE aseesimees Tanel Kiik. "Praegune valitsus omab küll parlamendis enamust, aga ilmselgelt ühiskonna silmis enam seda usalduskrediiti ei ole. Ainuõige oleks peaministril see valitsus laiali saata."

"Kui me näeme, et riigikogu praegune koosseis pole võimeline uut koalitsiooni moodustama, adekvaatset koalitsiooni moodustama, siis ma arvan, et erakorraliste valimiste korraldamine pole üldse välistatud," lisas Kiik.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul töötab nende erakond teemaga pidevalt.

"Meie sammud on need, et me jätkame parlamendi liimete mõjutamist, üleskutsumist selles osas," ütles Reinsalu ning kinnitas, et erakonnal on käsil ka konkreetsed läbirääkimised.

Kuigi kohalikud valimised otseselt parlamendi ja valitsuse tööd ei mõjuta, näeb opositsioon võimalust need kaks teemat siduda.

"Muidugi ratsionaalne oleks uued valimised läbi viia kohalike valimistega samal päeval, juba puht ökonoomsuse mõttes. Inimeste jaoks kesksed on täna riigi poliitika valikud ja nad soovivad selles anda oma sõnumi," lausus Reinsalu.

Poliitikaajakirjanik Urmas Jaaganti sõnul on valitsuse jaoks tervikuna kindlasti probleem see, et nende üldine toetus nii madal on. Kohalike valimiste tulemustest tehakse ka üleriiklikud järeldused.

Erakorraliste valimiste toimumist Jaagant siiski ei tõenäoliseks ei pea.

"Võibolla rohkem tõenäoline kui ta oli varem, nendel kordadel, mil sellest juttu olnud. Aga ma ei pea seda endistelt väga tõenäoliseks," lausus Jaagant.

"Kaks võimalust on, kuidas seda kõige tõenäolisemalt teha saab – kui ebaõnnestub riigieelarve vastuvõtmine või kui mingil põhjusel peaks olema uue peaministri vastuvõtmine ja see mitu korda läbi kukuks," lisas ta.

Jaagant märkis, et riigieelarvega proovib valitsus pigem oma reitingut tõsta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

19:25

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

19:07

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:52

Iisrael on viimastel päevadel intensiivistanud Gaza pommitamist

18:40

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

18:33

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

18:15

Läti bussitransport vajab turuosaliste hinnangul reforme

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:40

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis Uuendatud

22.08

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

09:57

Ukraina hoiatas Valgevenet seoses õppustega Zapad-2025

17:25

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

09:08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

22.08

RMK ei suuna Kasari jõge tagasi oma ajaloolisesse sängi

22.08

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

08:09

Trumpi valitsus peatas julgeolekule viidates suure tuulepargi ehituse

08:29

Putini sõnul arutavad Venemaa ja USA ühisprojekte Arktikas ja Alaskal

22.08

Sõja 1276. päev: Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

loe: kultuur

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

16:20

Nädala album. Luurel Varga lummavalt mudased bassimosaiigid

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

12:26

Pildid: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Angelika Kollini isikunäitus

loe: eeter

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

22.08

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

22.08

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

Raadiouudised

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

22.08

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

22.08

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

22.08

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

22.08

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo