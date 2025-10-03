X!

Müncheni lennujaam peatas tundmatute droonide tõttu lennud

Politsei- ja päästeautod Müncheni lennujaamas.
Politsei- ja päästeautod Müncheni lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Jason Tschepljakow
Saksamaa Müncheni lennujaam teatas reedel varahommikul, et neljapäeva õhtul lennuvälja ümbruses nähtud tundmatud droonid sundisid peatama lennujaama töö, mistõttu tühistati 17 väljalendu ja ligi 3000 inimest ei saanud alustada kavandatud reisi.

Veel 15 saabuvat lendu suunati Stuttgarti, Nürnbergi, Viini ja Frankfurti, teatas lennujaam.

See on järjekordne drooniintsident Euroopa lennunduses pärast seda, kui eelmisel nädalal peatasid tundmatute droonide tõttu ajutiselt oma töö lennujaamad Taanis ja Norras.

Saksa lennujuhtimisteenistus piiras Müncheni lennujaama tegevust neljapäeval alates kella 22.18-st ja peatas selle hiljem droonide tõttu täielikult.

Lennujälgimisteenus Flightradar24 teatas, et lennujaam jääb suletuks reedel kella 4.59-ni kohaliku aja järgi.

Lennujaama veebisaidi andmetel peaks esimene reedel saabuv lend maanduma kell 5.25 hommikul ja esimene väljumine toimuma kell 5.50 hommikul.

Münchenit tabas sel nädalal juba üks erakorraline intsident, kui Oktoberfesti õllepidu peatati ajutiselt pommiähvarduse ja linna põhjaosas asuvast elumajast leitud lõhkeainete tõttu.

Taani ei ole veel öelnud, keda ta peab vastutavaks eelmisel nädalal riigi õhuruumis toimunud intsidentide eest, mis häirisid lennuliiklust mitmes sealses lennujaamas, kuid Taani peaminister Mette Frederiksen on vihjanud, et see võib olla Venemaa.

Euroopa Liidu juhid toetasid kolmapäeval plaane tugevdada bloki kaitset Vene droonide vastu.

Venemaa president Vladimir Putin naljatas neljapäeval, et ta ei lennuta enam droone Taani kohal, kuid ametlikult on Moskva oma vastutust intsidentide eest eitanud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

