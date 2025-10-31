X!

USA ja India sõlmisid uue kaitsepakti

Pete Hegseth
Pete Hegseth Autor/allikas: SCANPIX/Eugene Hoshiko/POOL/SIPA
USA kaitseminister Pete Hegseth ja tema India kolleeg Rajnath Singh allkirjastasid reedel Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumisel uue kaitsepakti, mis peaks kestma 10 aastat.

Hegsethi sõnul aitab leping süvendada kahe riigi vahelist luureandmete jagamist ja tehnoloogiaalast koostööd.

"See on oluline samm meie kahe sõjaväe jaoks," ütles Hegseth. 

India kaitseminister Rajnath Singh kiitis kohtumist oma USA kolleegiga ja ütles, et see raamistik juhatab sisse uue ajasu India ja USA kaitsealastes suhetes. Ta ütles, et see peegeldab kahe riigi vahelist strateegilist lähenemist ja on kriitilise tähtsusega Indo-Vaikse ookeani regiooni jaoks, vahendas Deutsche Welle. 

USA ja India suhteid said hiljuti kahjustada, kuna Donald Trump kehtestas Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised tollid. Täiendavate tollimaksudega ulatuvad USA kehtestatud tollid Indiale 50-protsendini.

Trump teatas aga eelmisel nädalal, et India peaminister Narendra Modi kinnitas talle, et viimase riik lõpetab Venemaa nafta ostmise. India võimud pole Trumpi väiteid kinnitanud ega ka ümber lükanud. 

Uudisteagentuur Bloomberg teatas kolmapäeval, et pärast seda, kui USA pani sanktsioonid Rosneftile ja Lukoilile, pööras Vene toornaftat vedav tanker Läänemerel ringi. Tanker oli teel Indiasse.  

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW, Bloomberg

