Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

Välismaa
Foto: "Ukraina stuudio"/ERR
Välismaa

Brigaadikindral reservis Alar Lanemani sõnul kasutab Ukraina Pokrovski linna kohana, kus ründavaid Vene vägesid hävitada. Zaporižžja suunal on tema sõnul Venemaa kasutanud ära ilmastikuolusid rindel läbimurrete tegemiseks.

Lanemani ütles saates "Ukraina stuudio," et Venemaa väiteid, nagu nad oleks Pokrovski linna vallutanud, ei vasta tõele.

"Enne siia tulekut vaatasin ma Soome reservohvitseride ülevaadet sellest sõjast ja ilmselgelt on Pokrovski ja seda toetava Mõrnohradi suunal edenemisi. Käivad väga intensiivsed väikeste gruppide lahingud ja Ukraina poolelt täppisrünnakud. Üritatakse hävitada sisse imbunud Vene jõude," rääkis Laneman.

Halb on tema sõnul see, et Venemaa üritab piirkonda rasketehnikat juurde tuua, mis näitab, et neil on ressursse ja võimalus seda seal kasutada. "Mingi info oli hiljuti, et sinna paigutati Pihkva dessantdiviisi üksused, aga ma ei ole selle kohta rohkem midagi kuulnud," lisas ta.

Laneman rõhutas, et objektiivsete vaatlejate hinnangud erinevad Venemaa väidetest. Ta märkis, et Venemaa üritab läbi lõigata koridori, mille kaudu Ukraina oma vägesid varustab, kuid seni vastupanu seal kestab.

"Kui meenutada, siis sarnane olukord – on piiramisrõngas, ei ole piiramisrõngas – on tegelikult kestnud väga pikka aega. Ukraina pool vaatab seda väidetavalt kui Vene vägede hävitamise kohta," ütles Laneman.

Ta vastas jaatavalt saatejuhi küsimusele, kas ukrainlased näevad Pokrovskit, kui "hakklihamasinat", millega Vene armee isikkoosseisu hävitada.

Laneman rääkis, et Zaporižžja suunal on ukrainlaste jaoks halvem olukord, kuna venelased kasutavad ära ilmastikuolusid rindel läbimurrete tegemiseks.

"Halb ilm on piiratud nähtavus, mis ei lase kaitsjatel õigeaegselt avastada läbi imbuda üritavaid väikeseid gruppe või isegi üksikuid vaenlase sõdureid, kes hõivavad mingi soodsa koha ja üritavad toetada juba järgmiste gruppide läbitulemist. Ühel hetkel on neid gruppe piisavalt palju, jõud on piisavalt suur ja võib juba teha midagi, mis otseselt hävitab Ukraina positsiooni," sõnas Laneman.

Saatejuht küsis, kui mõistlik on ukrainlastel sellist hakklihamasinat Pokrovskis üleval hoida.

"Meil siin eemal rahulikes oludes ongi võib-olla võimatu mõista, mispärast nad just neid asju teevad ja seda kohta hoiavad. Üks põhjus on kindlasti see, et linnas on väga raske rünnata ja linnas on kaitsjal eelis. Lagedamal maal sellist hakklihamasinat ei ole võib-olla nii lihtne korraldada," ütles Laneman.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Reimo Sildvee



