Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

Suurbritannias avaldatud raporti järgi pidi Venemaa president Vladimir Putin andma käsu 2018. aastal toimunud Novitšoki närvimürgirünnakuks Vene topeltagendi Sergei Skripali vastu. Uurijate sõnul oli tegemist jõudemonstratsiooniga, mis viis süütu naise surmani.

Skripal ja tema tütar Julia leiti 2018. aasta märtsis Lõuna-Inglismaal Salisbury linnas pargipingilt teadvusetuna, nende kodu välisukse lingile oli kantud Novitšokki.

Skripalid ja nende maja läbi otsinud politseinik sattusid kriitilises seisundis haiglasse, kuid paranesid.

Neli kuud hiljem suri aga mürgiga kokku puutunud 44-aastane kolme lapse ema Dawn Sturgess. Tema elukaaslane oli leidnud võltsitud parfüümipudeli, millega Vene spioonid sõjalise otstarbega närvimürgi riiki tõid, ja selle talle andnud. Naine kandis mürki randmele ning varises seejärel kokku. Ta viidi Salisbury piirkondlikku haiglasse, kus ta suri 8. juulil 2018 teadvusele tulemata.

Uurimiskomisjoni esimees, endine Ühendkuningriigi ülemkohtu kohtunik Anthony Hughes märkis järeldustes, et on kindel – Skripali tapmiskatse taga oli GRU sõjaväeluure ohvitseride meeskond.

Skripal oli müünud Suurbritanniale Vene saladusi ja kolis sinna pärast 2010. aasta vangide vahetust.

"Olen jõudnud järeldusele, et operatsioon Sergei Skripali tapmiseks pidi olema heaks kiidetud kõrgeimal tasemel, president Putini poolt," kirjutas Hughes raportis. "Tõendid selle kohta, et tegemist oli Venemaa riikliku rünnakuga, on ülekaalukad."

Venemaa on alati igasugust seotust eitanud, nimetades süüdistusi Venemaa-vastaseks propagandaks.

Hughesi sõnul viskasid kaks venelast, kes olid Novitšokki Skripali maja ukselingile mürki kandnud, mürki sisaldava pudeli minema, hoolimata sellest, millist ohtu see süütutele inimestele kujutas.

Uurimisel selgus, et parfüümipudel sisaldas piisavalt mürki tuhandete inimeste tapmiseks.

Hughesi sõnul tähendab see "hämmastavalt hoolimatu" tegevus, et moraalne vastutus Sturgessi surma eest lasub nii mõrvaritel, nende GRU ülemustel kui ka rünnaku heaks kiitnud isikutel, kuni Putini endani välja.

Ühendkuningriik kehtestas GRU-le uued sanktsioonid

Briti politsei on kolmele kahtlustatavale Vene spiooni tagaselja süüdistuse esitanud.

Neljapäeval teatas valitsus uutest sanktsioonidest luureagentuuri GRU vastu ja kutsus välja Vene suursaadiku seoses Moskva "jätkuva vaenuliku tegevusega".

"Ühendkuningriik astub alati vastu Putini jõhkrale režiimile ja nimetab tema tapmismasinat selleks, mis see on," ütles Briti peaminister Keir Starmer avalduses.

Salisbury juhtum vallandas suurima diplomaatide väljasaatmise lääneriikide ja idabloki vahel pärast külma sõda. Moskva ja Londoni suhted on veelgi halvenenud pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kuna Suurbritannia on andnud Kiievile suures mahus sõjalist abi.

Mõrvakatses kahtlustatavad Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Metropolitan Police Service

Kaks kolmest venelasest, keda Suurbritannia mürgitamises süüdistab, esinesid hiljem Vene televisioonis ja eitasid seotust, väites, et olid süütud turistid, kes külastasid linna katedraali.

Kõik kolm süüdistatavat on oma seotust eitanud.

Mürgitamine oli avalik sõnum

Hughesi sõnul oli rünnak Venemaa jõudemonstratsioon.

"Näib selge, et Venemaa rünnak Sergei Skripali vastu polnud kavandatud lihtsalt kättemaksuna, vaid avaliku sõnumina nii rahvusvahelisele kui ka kodumaisele publikule – Venemaa tegutseb otsustavalt seal, kus ta näeb oma huve," seisab raportis.

Raporti hinnangul ei lasu süü Briti riigil ja julgeolekuteenistustel, keda oli uurimise vältel kritiseeritud Skripali ebapiisava kaitsmise pärast.

Kuigi Putin oli Skripalit varem reeturiks nimetanud, ei viidanud uurimise kohaselt miski sellele, et topeltagent oleks olnud vahetus ohus või et tema kaitsmiseks oleks tulnud teha rohkem.

Neljapäevane raport on teine suur juurdlus, mis süüdistab Putinit Briti pinnal toimunud rünnakutes tema väidetavate vaenlaste vastu.

2016. aasta uurimine järeldas, et Putin andis tõenäoliselt käsu Vene dissidendi ja endise FSB agendi Aleksandr Litvinenko mõrvamiseks Londonis, kasutades radioaktiivset poloonium-210.