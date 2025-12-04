X!

Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

Välismaa
Tööd Sergei Skripali majas
Tööd Sergei Skripali majas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/VICKIE FLORES
Välismaa

Suurbritannias avaldatud raporti järgi pidi Venemaa president Vladimir Putin andma käsu 2018. aastal toimunud Novitšoki närvimürgirünnakuks Vene topeltagendi Sergei Skripali vastu. Uurijate sõnul oli tegemist jõudemonstratsiooniga, mis viis süütu naise surmani.

Skripal ja tema tütar Julia leiti 2018. aasta märtsis Lõuna-Inglismaal Salisbury linnas pargipingilt teadvusetuna, nende kodu välisukse lingile oli kantud Novitšokki.

Skripalid ja nende maja läbi otsinud politseinik sattusid kriitilises seisundis haiglasse, kuid paranesid.

Neli kuud hiljem suri aga mürgiga kokku puutunud 44-aastane kolme lapse ema Dawn Sturgess. Tema elukaaslane oli leidnud võltsitud parfüümipudeli, millega Vene spioonid sõjalise otstarbega närvimürgi riiki tõid, ja selle talle andnud. Naine kandis mürki randmele ning varises seejärel kokku. Ta viidi Salisbury piirkondlikku haiglasse, kus ta suri 8. juulil 2018 teadvusele tulemata.

Uurimiskomisjoni esimees, endine Ühendkuningriigi ülemkohtu kohtunik Anthony Hughes märkis järeldustes, et on kindel – Skripali tapmiskatse taga oli GRU sõjaväeluure ohvitseride meeskond.

Skripal oli müünud Suurbritanniale Vene saladusi ja kolis sinna pärast 2010. aasta vangide vahetust.

"Olen jõudnud järeldusele, et operatsioon Sergei Skripali tapmiseks pidi olema heaks kiidetud kõrgeimal tasemel, president Putini poolt," kirjutas Hughes raportis. "Tõendid selle kohta, et tegemist oli Venemaa riikliku rünnakuga, on ülekaalukad."

Venemaa on alati igasugust seotust eitanud, nimetades süüdistusi Venemaa-vastaseks propagandaks.

Hughesi sõnul viskasid kaks venelast, kes olid Novitšokki Skripali maja ukselingile mürki kandnud, mürki sisaldava pudeli minema, hoolimata sellest, millist ohtu see süütutele inimestele kujutas.

Uurimisel selgus, et parfüümipudel sisaldas piisavalt mürki tuhandete inimeste tapmiseks.

Hughesi sõnul tähendab see "hämmastavalt hoolimatu" tegevus, et moraalne vastutus Sturgessi surma eest lasub nii mõrvaritel, nende GRU ülemustel kui ka rünnaku heaks kiitnud isikutel, kuni Putini endani välja.

Ühendkuningriik kehtestas GRU-le uued sanktsioonid

Briti politsei on kolmele kahtlustatavale Vene spiooni tagaselja süüdistuse esitanud.

Neljapäeval teatas valitsus uutest sanktsioonidest luureagentuuri GRU vastu ja kutsus välja Vene suursaadiku seoses Moskva "jätkuva vaenuliku tegevusega".

"Ühendkuningriik astub alati vastu Putini jõhkrale režiimile ja nimetab tema tapmismasinat selleks, mis see on," ütles Briti peaminister Keir Starmer avalduses.

Salisbury juhtum vallandas suurima diplomaatide väljasaatmise lääneriikide ja idabloki vahel pärast külma sõda. Moskva ja Londoni suhted on veelgi halvenenud pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kuna Suurbritannia on andnud Kiievile suures mahus sõjalist abi.

Mõrvakatses kahtlustatavad Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Metropolitan Police Service

Kaks kolmest venelasest, keda Suurbritannia mürgitamises süüdistab, esinesid hiljem Vene televisioonis ja eitasid seotust, väites, et olid süütud turistid, kes külastasid linna katedraali.

Kõik kolm süüdistatavat on oma seotust eitanud.

Mürgitamine oli avalik sõnum

Hughesi sõnul oli rünnak Venemaa jõudemonstratsioon.

"Näib selge, et Venemaa rünnak Sergei Skripali vastu polnud kavandatud lihtsalt kättemaksuna, vaid avaliku sõnumina nii rahvusvahelisele kui ka kodumaisele publikule – Venemaa tegutseb otsustavalt seal, kus ta näeb oma huve," seisab raportis.

Raporti hinnangul ei lasu süü Briti riigil ja julgeolekuteenistustel, keda oli uurimise vältel kritiseeritud Skripali ebapiisava kaitsmise pärast.

Kuigi Putin oli Skripalit varem reeturiks nimetanud, ei viidanud uurimise kohaselt miski sellele, et topeltagent oleks olnud vahetus ohus või et tema kaitsmiseks oleks tulnud teha rohkem.

Neljapäevane raport on teine suur juurdlus, mis süüdistab Putinit Briti pinnal toimunud rünnakutes tema väidetavate vaenlaste vastu.

2016. aasta uurimine järeldas, et Putin andis tõenäoliselt käsu Vene dissidendi ja endise FSB agendi Aleksandr Litvinenko mõrvamiseks Londonis, kasutades radioaktiivset poloonium-210.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, Reuters, The Times

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

17:00

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

16:58

Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse

16:41

Toomas Asser: akadeemilise oivalisuseta kaotab Eesti oma andekad noored

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:37

Michal ja Kallas Teini koalitsiooni lõhkumise ähvardust ei kinnitanud Uuendatud

16:37

Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

16:35

Psühholoog: üksiolek turgutab vaimu vaid ilma sunnita

16:31

Urmas Viilma: et midagi üles ehitada, ei pea seda esmalt maha põletama

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

11:40

Hasartmängumaksu langetamist toetanud Võrklaev: see on aasta halvim seadus

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

07:00

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:09

Ralf Aron osaleb Daytona 24 tunni sõidul

15:50

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

loe: kultuur

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

15:44

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

15:37

Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi: jätame kunsti tegemise inimesele, AI võib nõusid pesta

15:00

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

loe: eeter

15:05

Psühhiaater Lõokene: pidev avalik tähelepanu kurnab aju ja lühendab eluiga

14:51

Galerii: Eesti Laul 2026 võistluslood jõuavad vaatajate ette

13:01

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

12:44

Silmaarst: lapse nägemishäire jääb sageli märkamatuks

Raadiouudised

15:25

Valitsus kiitis heaks viibimiskeelu muudatusettepanekud

15:20

Raadiouudised (04.12.2025 15:00:00)

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

10:10

NATO: Ukrainale USA relvastuse ostmise programm läheb edukalt

09:55

Sotsiaaldemokraadid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

09:45

Kohati sajab vähest vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo