X!

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

Välismaa
Iraanis toimuvad 180 linnas protestid.
Iraanis toimuvad 180 linnas protestid. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Iraani parlamendi spiiker hoiatas, et Teheran võb pidada USA ja Iisraeli sõjalisi objekte õigustatud sihtmärkideks, kui peaks tuvastama märke eelseisvast rünnakust.

Iraani riigitelevisioonis otseülekandena edastatud parlamendiistungil kõneldes ütles spiiker Mohammad Bagher Qalibaf, et Iisraeli, mida ta nimetas okupeeritud territooriumiks, ning USA sõjalisi objekte, baase ja laevu peetakse Iraani ründamise korral seaduslikeks sihtmärkideks.

"Me ei piira end vaid sündmustejärgse reageerimisega. Me tegutseme ükskõik milliste objektiivsete ohumärkide ilmnemisel," sõnas Qalibaf.

Avaldused järgnesid meediakajastustele, mille kohaselt on USA presidendile Donald Trumpile esitatud sõjalisi valikuid võimalikuks rünnakuks Iraani vastu, kuigi lõplikku otsust pole veel langetatud.

President Trump vihjas laupäeval sotsiaalmeediakanalis Truth Social avaldatud postituses, et USA valmistub kättemaksuks, kui Teheran peaks meeleavaldajate tapmist jätkama.

"Iraan vaatab VABADUSE poole, võib-olla nagu ei kunagi varem. USA on valmis aitama!!!" kirjutas Trump teemat lähemalt avamata.

Qalibaf kiitis oma kõnes ka Iraani julgeolekujõudude reaktsiooni hiljutistele protestidele, tunnustades politseid ja Islami revolutsioonilist kaardiväge.

"Iraani rahvas peaks teadma, et me kohtleme neid kõige karmimal moel ja karistame arreteerituid," ütles Qalibaf meeleavaldajatele viidates.

Laupäeval ähvardas Iraan, et meeleavaldajaid ja kõiki, kes meeleavaldajatele abi pakuvad, hakatakse pidama Jumala vaenlasteks – kuritegu, mille eest karistatakse surmanuhtlusega.

Iraanis on kaks nädalat kestnud valitsusvastastel ja majandusraskustest tingitud meeleavaldustel hukkunud vähemalt 192 inimest, teatas pühapäeval Iraani inimõigusorganisatsioon.

Tegemist on järsu tõusuga, kuna varem oli hukkunute arvuks teatatud 65.

"Alates meeleavalduste algusest on Iran Human Rights kinnitanud vähemalt 192 meeleavaldaja hukkumise," teatas Norras baseeruv vabaühendus.

Organisatsioon hoiatas, et tegelik hukkunute arv võib olla palju suurem, kuna päevadepikkune internetikatkestus on takistanud andmete kontrollimist.

Iraanis on arreteeritud üle 2300 inimese ja protestid on levinud üle kogu riigi, vähemalt 180 linnas. Ohvrite arvu kasv tulenes teadetest, et Iraani julgeolekujõud kasutasid protestijate vastu surmavat jõudu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Politico

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:17

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

16:10

VAATA OTSE | Ilves stardib suusarajale 12. positsioonilt Uuendatud

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

16:04

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

15:43

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

15:41

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

15:31

VAATA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas Uuendatud

15:27

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

15:13

Eesti koondislaste klubid mängisid Šotimaal viiki

15:12

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda Uuendatud

16:17

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

10.01

Sõja 1417. päev: Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

09:42

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10.01

ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

10.01

LAV nimetas mereväeõppusi Iraani ja Venemaaga hädavajalikuks

07:47

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

06:49

Ossinovski: Keskerakonnast on saanud sisuliselt Isamaa Tallinna piirkond

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:10

VAATA OTSE | Ilves stardib suusarajale 12. positsioonilt Uuendatud

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

15:41

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

15:31

VAATA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas Uuendatud

loe: kultuur

12:52

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

12:41

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

09:15

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

loe: eeter

16:04

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

15:43

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

12:41

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

Raadiouudised

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo