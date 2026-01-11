Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

Iraani parlamendi spiiker hoiatas, et Teheran võb pidada USA ja Iisraeli sõjalisi objekte õigustatud sihtmärkideks, kui peaks tuvastama märke eelseisvast rünnakust.

Iraani riigitelevisioonis otseülekandena edastatud parlamendiistungil kõneldes ütles spiiker Mohammad Bagher Qalibaf, et Iisraeli, mida ta nimetas okupeeritud territooriumiks, ning USA sõjalisi objekte, baase ja laevu peetakse Iraani ründamise korral seaduslikeks sihtmärkideks.

"Me ei piira end vaid sündmustejärgse reageerimisega. Me tegutseme ükskõik milliste objektiivsete ohumärkide ilmnemisel," sõnas Qalibaf.

Avaldused järgnesid meediakajastustele, mille kohaselt on USA presidendile Donald Trumpile esitatud sõjalisi valikuid võimalikuks rünnakuks Iraani vastu, kuigi lõplikku otsust pole veel langetatud.

President Trump vihjas laupäeval sotsiaalmeediakanalis Truth Social avaldatud postituses, et USA valmistub kättemaksuks, kui Teheran peaks meeleavaldajate tapmist jätkama.

"Iraan vaatab VABADUSE poole, võib-olla nagu ei kunagi varem. USA on valmis aitama!!!" kirjutas Trump teemat lähemalt avamata.

Qalibaf kiitis oma kõnes ka Iraani julgeolekujõudude reaktsiooni hiljutistele protestidele, tunnustades politseid ja Islami revolutsioonilist kaardiväge.

"Iraani rahvas peaks teadma, et me kohtleme neid kõige karmimal moel ja karistame arreteerituid," ütles Qalibaf meeleavaldajatele viidates.

Laupäeval ähvardas Iraan, et meeleavaldajaid ja kõiki, kes meeleavaldajatele abi pakuvad, hakatakse pidama Jumala vaenlasteks – kuritegu, mille eest karistatakse surmanuhtlusega.

Iraanis on kaks nädalat kestnud valitsusvastastel ja majandusraskustest tingitud meeleavaldustel hukkunud vähemalt 192 inimest, teatas pühapäeval Iraani inimõigusorganisatsioon.

Tegemist on järsu tõusuga, kuna varem oli hukkunute arvuks teatatud 65.

"Alates meeleavalduste algusest on Iran Human Rights kinnitanud vähemalt 192 meeleavaldaja hukkumise," teatas Norras baseeruv vabaühendus.

Organisatsioon hoiatas, et tegelik hukkunute arv võib olla palju suurem, kuna päevadepikkune internetikatkestus on takistanud andmete kontrollimist.

Iraanis on arreteeritud üle 2300 inimese ja protestid on levinud üle kogu riigi, vähemalt 180 linnas. Ohvrite arvu kasv tulenes teadetest, et Iraani julgeolekujõud kasutasid protestijate vastu surmavat jõudu.