Jõustus EL-i keeld importida Vene naftast valmistatud kütust

Pilved Moskva rahakoti peal lähevad tumedamaks
Pilved Moskva rahakoti peal lähevad tumedamaks Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxim Shemetov
Kolmapäeval jõustus Euroopa Liidu (EL) 18. sanktsioonipaketiga kehtestatud piirang, mille raames keelatakse importida kolmandatest riikidest pärit kütust, mille töötlemisel on kasutatud Venemaalt pärit toornaftat.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmetel importisid EL ja Suurbritannia mullu 2,4 miljonit barrelit naftasaadusi päevas. 12 protsenti nendest saadustest oli valmistatud Venemaa päritolu toornaftast. Uued piirangud peaksid nüüd selle lünga sulgema. 

EL, Ühendkuningriik ja USA kehtestasid juba varem Venemaa naftakaubandusele ulatuslikud sanktsioonid. Need piirangud sundisid Venemaad müüma oma naftat märkimisväärse allahindlusega ning viimase kolme aasta jooksul on Indiast saanud suurim Venemaa meritsi transporditava toornafta ostja.

India ostab Venemaalt toornaftat, töötleb seda ja müüb edasi Euroopasse. Seega, kaudselt jõuab Euroopa raha India kaudu Kremli varasalve. USA ja EL tahavad nüüd sellise äri lõpetada. 

Trumpi administratsioon kehtestas seetõttu juba eelmisel aastal Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid. USA rahandusminister Scott Bessent ütles kolmapäeval, et India on lõpetanud Venemaalt pärit toornafta ostmise. 

Venemaa nafta jõuab nüüd sanktsioonide tõttu üha vaevalisemalt maailmaturule ning Moskva peab naftat müüma üha suurema allahindlusega. Venemaa naftahinnad on seetõttu kukkunud viimaste aastate madalaimale tasemele. 

Samal ajal on rahvusvaheline naftaturg liigse pakkumise tõttu surve all ning Brenti hind on viimastel kuudel püsinud umbes 60 dollari juures.

Toimetaja: Karl Kivil

