Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et India rafineerimistehased väldivad Venemaalt pärit toornafta ostmist. See samm võib toetada India püüdlusi jõuda kaubanduslepinguni USA-ga.

USA ja India sõlmisid möödunud nädalal kaubandusleppe raamistiku ning eeldatavasti allkirjastavad Washington ja New Delhi ametliku kaubanduslepingu märtsis.

USA ja India leppisid eelmisel nädalal ka kokku tollimäärade vähendamises. Väidetavalt nõustus India veel lõpetama Venemaa nafta ostmise ning tarnima seda rohkem Ameerika Ühendriikidelt.

USA president Donald Trump kehtestas mullu Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid. Kuigi USA ja India viimases kaubandusraamistikus Vene naftat ei mainitud, siis Trump tühistas tollid, mis olid seotud Vene naftatarnetega.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et kolm suurt rafineerimistehast ei võta nüüd enam kauplejatelt vastu pakkumisi Venemaa nafta laadimiseks märtsis ja aprillis. Enamik teisi rafineerimistehaseid on juba lõpetanud Venemaa toornafta ostmise.

Kolm rafineerimistehast ja India naftaministeerium ei vastanud Reutersi kommentaaritaotlustele. India kaubandusministeerium soovitas pöörduda välisministeeriumi poole.

"Meie strateegia keskmes on energiaallikate mitmekesistamine vastavalt objektiivsetele turutingimustele ja arenevale rahvusvahelisele dünaamikale," vastas India välisministeerium.

Nafta- ja gaasitulud on olnud Kremli jaoks kõige olulisem rahaallikas, moodustades umbes kolmandiku föderaaleelarve tuludest. Samas on EL Vene nafta impordi peaaegu täielikult peatanud.

Seetõttu suunas Venemaa tarned ümber Hiinasse ja Indiasse. Kui ka India vähendab nüüd Venemaalt pärit nafta ostmist, siis tabab Moskvat veel üks valus tagasilöök.