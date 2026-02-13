USA saadab Lähis-Ida piirkonda oma suurima lennukikandja

USA lennukikandja USS Abraham Lincoln asub koos oma lahingugrupiga juba Lähis-Idas ning asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et riik saadab piirkonda veel ühe lennukikandja. Allikate teatel peaks piirkonda jõudma USA mereväe suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford.

USS Gerald R. Ford paigutatakse Lähis-Itta pärast mitmekuulist viibimist Kariibi mere ja Vahemere piirkonnas. Lähis-Idas liitub Fordi löögigrupp USS Abraham Lincolni ja üheksa teise sõjalaevaga, mis juba Lähis-Idas tegutsevad, vahendas The Wall Street Journal.

Lennukikandja USS Gerald R. Ford on olnud kodubaasist eemal enam kui 200 päeva. Laev suunati oktoobris Vahemerelt Kariibi merele, kus see toetas USA operatsiooni Venezuela endise diktaatori Nicolas Maduro vastu.

Veel ühe lennukikandja saatmine Lähis-Itta toimub ajal, mil Trumpi administratsioon suurendab survet Iraanile. Trump nõuab tuumakokkuleppe sõlmimist ning on ähvardanud islamiriiki karmide tagajärgedega, kui see kokkulepet ei sõlmi.

"Nad peaksid tahtma jõuda kokkuleppele. Nad teavad tagajärgi, kui nad seda ei tee. Kui nad kokkuleppele ei jõua, on tagajärjed väga karmid. Seega näeme, mis edasi saab," ütles hiljuti Trump ajakirjanikele.