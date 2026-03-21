USA andis rohelise tule juba merel oleva Iraani nafta müügile

USA rahandusministeeriumi luba võimaldab tarnida ja müüa enne 20. märtsi laevadele laaditud Iraani toornaftat ja teisi naftatooteid ning kehtib 19. aprillini.

Ministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) samm, mille kaalumisest oli rahandusminister Scott Bessent neljapäeval teada andnud, järgneb hiljuti tehtud sarnasele otsusele tühistada juba laevadele laaditud Vene nafta ostupiirangud.

Iraani kehtestatud sisuline blokaad Hormuzi väinas, mida läbib 20 protsenti maailma naftast ja gaasist, ning arvukad rünnakud Lähis-Ida riikide energiataristu vastu on toornafta hinda maailmaturul hüppeliselt tõstnud.

Bessent kirjeldas reedel tehtud avalduses sammu kui kitsalt suunatud lühiajalist luba, mis järgib president Donald Trumpi kavatsust "maksimeerida energiavoogu maailma" ja tagada turu stabiilsus.

"Praegu kogub Hiina odavalt sanktsioonide all olevat Iraani naftat," ütles Bessent avalduses.

"Selle olemasoleva varu ajutise vabastamisega toovad Ühendriigid kiiresti maailmaturule ligikaudu 140 miljonit barrelit naftat, suurendades seeläbi ülemaailmset energiakogust ja aidates leevendada Iraanist tingitud ajutist tarnesurvet."

Teheran teatas aga reedel, et neil ei ole rahvusvahelistele turgudele pakkuda toornafta ülejääki.

"Praegu ei ole Iraanil põhimõtteliselt merel ega muudel rahvusvahelistel turgudel pakkumiseks toornafta ülejääki ning USA rahandusministri avalduse ainus eesmärk on ostjatele lootust anda," kirjutas Iraani naftaministeeriumi pressiesindaja Saman Ghoddoosi sotsiaalmeediaplatvormil X.

Reedel antud USA rahandusministeeriumi luba ei kehti naftatarnetele Kuubale, Põhja-Koreasse ega Venemaa okupeeritud Ukraina aladele.

Naftaturud lõpetasid reede tõusuga, kuigi hinnad püsisid allpool 120 dollarit barreli kohta, mille lähedale on hinnad kolm nädalat kestnud konflikti jooksul korduvalt jõudnud.

Põhjamere Brenti toornafta barreli hind tõusis 3,26 protsenti 112,19 dollarini. Selle USA vaste, traditsiooniliselt odavama Lääne-Texase (WTI) toornafta hind tõusis 2,27 protsenti 98,32 dollarini.