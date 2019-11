Prantsuse sõdurid tapsid 8. oktoobril USA ja Mali sõjaväelaste abiga marokolase Ali Maychou, kes kaasasutas rühmituse Islami ja Moslemite Toetusrühm (GSIM), ütles kaitseminister Florence Parly piirkonnast naasval lennukil ajakirjanikele.

"On väga tähtis lüüa need liikumised põhjalikult segi, kuid see ei tähenda, et need liikumised ise lõhki lendavad," rõhutas ta.

Ministri sõnul oli Maychou Sahelis tagaotsitavate terroristide nimekirjas teine. Teda edestab GSIM-i teine asutaja Iyad Ag Ghaly.

2017. aastal asutatud GSIM-i kuulub mitu Islami Magribi Al-Qaedaga (AQIM) seotud rühmitust. GSIM on võtnud omaks mõned suurimad Sahelis toimunud terrorirünnakud.

Ag Ghaly on Malist pärit tuareeg, kes on olnud mässuliste ridades tegev pea kolm aastakümmet.

Mali sõjavägi on raskustes islamimässuliste ülestõusu mahasurumisega, kuigi teda aitavad Prantsusmaa, Aafrika naaberriigid ja ÜRO.

Prantsusmaa, kelle 4500 sõduri suurune üksus Barkhane viibib Sahelis 2014. aastast, üritab veenda teisi Euroopa riike suurendama sõjalist abi.

Varem teisipäeval tunnistas Parly, et julgeolekuolukord on ilmselgelt raske. Kuid ta rõhutas, et läbimurre kõnelustel on lähenemas.

"2020. aastaks saavad Malis olema Euroopa riikide eriüksused, kes hakkavad andma (Mali sõjaväele) erakordset oskusteavet," lisas minister Mali põhjaosas Gao linnas.

Nime Takuba, tuareegi keeles Saabel kandma hakkava üksusega liitumise jutuga on mindud tosinkonna riigi juurde ning neilt on saadud julgustavaid vastuseid, ütles Parly.

Kuigi osalus sõltub hääletustest riiklikes parlamentides, siis on põhjust olla optimistlik, lisas ta.

Koos Prantsusmaaga tegutseb Malis Eesti kaitseväe jalaväerühm.