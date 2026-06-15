Raudsik: Iraani-USA rahu osas on toimunud suur edasiminek

Läbi Hormuzi väina liikus märtsis puhkenud USA ja Iraani sõjani viiendik maailma naftast ja gaasist. Uudis võimaliku rahuleppe ja väina taasavamise kohta tõi maailmaturul kaasa naftahinna languse madalaimale tasemele alates kriisi puhkemisest. Eesti ekspertide sõnul hinnalangus lähiajal Eesti tanklatesse siiski ei jõua, kuid USA-Iraani läbirääkimised annavad lootust, et maailma energiakriis leeveneb.

Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik ütles "Aktuaalses Kaameras", et suund rahule on võetud ja praegu on ootamas 300 laeva, et Hormuzi väina läbida ja maailma energianälga leevendada.

"On olnud kordi, kui siin on välja hõigatud, et justkui kohe oleks rahu saabumas ja lepe käes. Ameerika Ühendriigid on selgelt signaliseerinud ja valmis lükkama tuumaküsimuse arutamise edasi selle leppe järgmisesse staadiumisse ja läbirääkimistesse, mis on tegelikult suur edasiminek, ja Iraan omalt poolt on ka valmis aruteludesse minema. Nii et ettevaatlikkus on säilinud ja usaldust on kindlasti vaja hakata üles ehitama, aga see vundament mingil kujul on seal olemas," sõnas raudsik.

"Aga kõige olulisem on tõenäoliselt silmas pidada seda, et Iisrael, kes seda sõda koos Ühendriikidega alustas, on väga-väga kahtleval seisukohal," lisas ta.

Raudsik ütles, et esimene asi on tavapärase liikluse taastamine läbi Hormuzi väina.

"Nii Iraan kui ka Ameerika Ühendriigid lasevad laevadel hakata läbi väina uuesti liikuma, et energiakandjad sealtkaudu liikuma saada. Täna on umbes 300 laeva, mis ootavad kohe-kohe väljumist läbi selle väina, et maailma energianälga leevendada. See on kindlasti esimene põhiline teema, mille pealt me saame näha, kuidas lepe peab või ei pea," sõnas Raudsik.

Teine teema on Raudsiku sõnul Iraani jaoks hästi oluline sanktsioonide leevendamine ja võib-olla ka reparatsioonide maksmine sõjakahjude eest.

"Rahudividendi soovib Iraan saada kohe ja natukene ka ettemaksuna. Lepe sisaldab tõenäoliselt ka märkeid selle kohta, kuidas tuumaküsimuses edasi minnakse ja mis on need põhimõtted edasisteks aruteludeks," lausus Raudsik.

Hinnad langevad heal juhul sügiseks

"Kiiret hindade taastumist veebruarikuu tasemele niipea kindlasti ei juhtu, varud on tühjad ja varusid on vaja täita. Maailmaturu hinnalangusel on veebruarikuu tasemeni minna veel umbes 15–20 senti. See langus tuleb ikka aeglane," selgitas Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.

Lähipäevil võib kütusehind langeda mõne sendi võrra, aga enne septembrit suuremat hinnalangust Kärsna sõnul loota ei tasu. Seda vaid juhul, kui reaalselt toimiva rahuleppeni jõutakse.

"Rahulepingut on oodatud mitu nädalat ning naftahind on sellele reageerides viimastel nädalatel langenud," rääkis Swedbanki makroanalüütik Liis Elmik. Reedel sõlmitava leppe korral hinnalangus tõenäoliselt jätkub.

"Ilmselt naftahind langeb, kuna kogu hinnalangus ei ole veel erinevatesse näitajatesse jõudnud. Tegemist on aga eellepinguga ja tegelikku kokkulepet veel pole," lisas Elmik.

Transiidieksperdi Raivo Vare sõnul ilmselt mõneks ajaks sõjategevus peatatakse, aga see ei tähenda, et Hormuzi väin praktiliselt avaneb. Praegu ootab läbipääsu 600 laeva ja ainuüksi selle umbsõlme harutamiseks võib kuluda paar nädalat.

"Lisaks on vaja täita terve rida tingimusi: Iraan peab saama hakata oma kaupu vedama ning tuleb tagada, et läbirääkimised päriselt käivituksid ega toimuks uusi rünnakuid," ütles Vare.

"Samuti on oht, et juhuslikud miinid võivad laevu lõhkuda, sest Iraan on tunnistanud, et ei suuda kõiki paigaldatud miine kontrollida."