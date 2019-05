Sotsiaalkindlustusamet sai valmis SKAIS2 prototüübi

Sotsiaalkindlustusamet on valmis saanud oma uue sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi ehk SKAIS2 iseteeninduskeskkonna prototüübi. Kliendid saavad esimesi teenuseid hakata tõenäoliselt kasutama oktoobris. Kurikuulsa ajalooga SKAIS2 on keeruline ja kulukas projekt, mille kogumaksumuseks võib kujuneda praeguse seisuga kuni 23 miljonit eurot.

Aja jooksul peaks SKAIS2e kasutamisega vähenema klientide vajadus minna ametisse kohale asju ajama. Esimene teenus, mis oktoobris avatakse, on pere- ja vanemahüvitiste teenus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teenuste loogika on edasi selline, et kogu informatsioon on inimeste jaoks eeltäidetud. Nad lihtsalt kontrollivad, kas andmed on õiged ja saavad kinnitada, ja loodame, et inimesele muutub teenuse tarbimine lihtsamaks," kommenteeris sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe.

Veel sel aastal hakatakse arendama abivahendite taotlemise teenust, valmis peaks see saama järgmiseks aastaks. Kahe kuni kolme aasta jooksul arendatakse välja pensionimaksetega seotud teenused.

SKAIS2e ajalugu on aga kirev. Kaks aastat tagasi tühistas sotsiaalkindlustusamet selle arenduslepingu Soome tarkvaraettevõtte Tieto Eesti haruga. Põhjuseks olid rohked vead ja tähtaegadest mitte kinni pidamine. Selleks hetkeks oli riigil kulunud viis miljonit eurot.

Möödunud aasta aprillis sõlmis sotsiaalkindlusamet raamlepingud AS-iga Nortal ja OÜ-ga Trinidad Wiseman SKAIS2-e edasi arendamiseks. Raamlepingu ehk maksimaalne summa on 10 miljonit eurot.

"Me oleme sõlminud erinevaid raamlepinguid, et kui me töid tellime, siis me saaksime tellida sellises mahus. Ka tänane leping, mille alt me oleme teenuseid teinud, on kaheksa miljoni euro suurune leping, aga eelmise nädala, 6. mai seisuga, oleme sealt välja maksnud 1,5 miljonit. see sõltub töömahtudest," lausus Veermäe.

Aasta alguses kuulutati lisaks 10 miljoni euro suurusele hankele välja veel kaheksa miljoni suurune hange, sest esimese hankega ei olnud võimalik kaasata euroraha. Ka see on praeguseks lõpule viidud ning kaheksa miljoni eest on selle raamlepingu sees võimalik tellida teenuseid samuti Nortalilt, aga ka OÜ-lt Iglu.

Nii sotsiaalkindlustusameti juht Egon Veermäe kui kui Nortali juhatuse liige Andre Krull usuvad, et seekord hakkavad asjad sujuma.

"Peamine erinevus eelmise hankega võrreldes on ikkagi selles, et kui tol korral küsiti pakkujate käest juba fikseeritud skoopi ja kindlat lõpptähtaega, siis tol hetkel ei olnud võimalik seda teha. See oli ka põhjus, miks me eelmisest hankest kõrvale jäime. Praegusel juhul koos kliendiga ehk SKA-ga, koos TEHIK-uga, kes on neid toetav IT-maja, et koos nende teemade analüüsimine ja ettevalmistamine toimub. Ja praegu esimeste teemade puhul on näha julgustavaid märke," selgitas Krull.

Kui esialgu kulus SKAIS2e arendamisele viis miljonit, seejärel on välja kuulutatud hanked maksimaalselt 10+8 miljonile eurole, võib projekti kogumaksumuseks kujuneda 23 miljonit eurot.