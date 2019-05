"Me põhimõtteliselt eile väga selgelt ja pikalt arutasime seda [valitsuses] ja otsustasime, et mitte ükski valdkond mitte ühtegi kärpenumbrit täna ei arvesta, kuni me saame uue majandusprognoosi ja siis vaatame, kuidas on see seis," ütles Reps intervjuus reede hommikul. "Nii et ootame huviga suve lõppu, kui tulevad uued [rahandusministeeriumi majandusprognoosi] numbrid."

Rahandusministeerium koostab aastas kaks korda Eesti majandusprognoosi, mis on aluseks valitsusele riigieelarve eelnõu koostamisel. Sügisprognoos valmib augustis.

"Ootame ära augustiprognoosi, sest see on hetkel eelarve kavand," ütles Reps. "Majandus siiski kasvab ja ma olen selles mõttes optimistlik."

Valitsus kiitis neljapäeval heaks riigi eelarvestrateegia aastateks 2020–2023, millega on plaanitud järgneva nelja aasta riigieelarve mahuks veidi rohkem kui 48,5 miljardit eurot. Järgmisel aastal on kulude maht ligikaudu 11,7 miljardit eurot. See on orienteeruvalt pool miljardit eurot rohkem kui tänavu.

Valitsus kiitis heaks ka järgmise aasta riigieelarve eelnõu esmase versiooni, mis ei sisalda veel eelarvestrateegias tehtud rahastusvalikuid. Detailselt arutab valitsus 2020. aasta eelarve eelnõud sügisel, enne riigikogule esitamist.

Kõik ministeeriumid on saanud üldise ülesande vähendada aastatel 2020-2023 oma seniseid plaane tegevuskuludes ja investeeringutes.