Johnson ja Hunt on teinud viimase kuu jooksul kampaaniat üle kogu riigi, et leida toetajaid umbes 160 000 parteiliikme seas. Posti teel toimunud hääletusprotsess jõudis esmaspäeva õhtul lõpule ning valimistulemus tehakse avalikuks ilmselt juba teisipäeva lõunaks, vahendasid BBC, Reuters ja Yle. Otseblogina jälgivad tänaseid sündmusi Briti poliitikas näiteks BBC ja Guardian.

Kolmapäeval võtab parteijuhiks valitud mees Theresa Maylt ametlikult üle ka peaministri koha. May astus parteijuhi kohalt tagasi juba juunis, kui tal ei õnnestunud taas kord pälvida parlamendilt toetust Euroopa Liiduga sõlmitud lahkumisleppele.

Johnson, kes astus aasta tagasi välisministri ametist tagasi just May Brexiti-plaanide tõttu, on lubanud Ühendkuningriigi välja viia hiljemalt oktoobri lõpuks ehk hetkeks, mil saab läbi järjekordne Brexiti-protsessile antud ajapikendus. Johnson on lubanud EL-ist lahkumist igal juhul ehk ta pole välistanud ka võimalust, et Ühendkuningriik lahkub liidust ilma igasuguse leppeta. Viimast peetakse paljude poliitikute ja majandusekspertide hinnangul kõige riskantsemaks sammuks ning seetõttu on Johnsonil parlamendis, sealhulgas ka tema enda partei ridades hulgaliselt veendunud vastaseid, kellest mõned EL-i meelsemad mõlgutavat mõtteid juba nn rahvusliku ühtsuse valitsusest.

Londoni endine linnapea Johnson on omakorda teatanud, et tal on kavas asuda jõuliselt valmistuma leppeta Brexitiks, et sundida ülejäänud EL-is senist lahkumislepet Ühendkuningriigile soodsamaks tegema.

Johnson kirjutas pühapäeval ajalehes Daily Telegraph, et 31. oktoobriks on võimalik EL-iga lepe sõlmida, kui "riik oma missioonitunde uuesti üle leiab". Ta soovitas pessimiste ignoreerida ning leidis, et kui on võimalik inimene Kuu peale saata, siis on võimalik ka Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahelise piiri asjus kokkuleppele jõuda.

Johnson ilmselt enne kolmapäeva oma valitsuskabineti liikmetest teada ei anna, küll on aga teada, et tema arvatav võit on juba kutsunud esile mitmeid tagasiastumisi parteikaaslastest kriitikute poolt. Kaks abiministrit on juba ametist lahkunud ning rahandusminister Philip Hammond ja justiitsminister David Gauke on kinnitanud, et astuvad Johnsoni võidu korral tagasi enne kui viimane neid vallandada saab. Hammond on kusjuures kinnitanud, et ei välista tulevikus ka Johnsoni valitsuse umbusaldamist.

Eelmisel nädalal kiitis Briti parlament heaks ka meetmed, mis takistavad tulevasel peaministril leppeta Brexiti läbisurumiseks parlamendi tööd peatada.