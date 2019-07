Rünnakus haavata saanud kaitseväelastele anti koheselt esmaabi. Nende vigastused ei ole rasked, kinnitas kaitseväe peastaap.

Enesetaputerroristid ründasid baasi autosse paigutatud isevalmistatud lõhkekehaga.

Prantsuse armee pressiesindaja kolonel Frederic Barbry teatas varem, et rünnak toimus baasi sissepääsu juures, vahendas The Defence Post. Baasi sisse ründajad ei pääsenud. Ka Barbry kinnitas, et kannatanute vigastused ei ole eluohtlikud.

Gaos viibiv allikas rääkis varem Nord Sud Journalile, et Mali sõjaväelased tulistasid kurjategijate sõiduki pihta, kui see püüdis tungida läbi sõjaväebaasi juures olevast kontrollpunktist. Autos viibinud vastasid tulele enne, kui sõiduk plahvatas.

Prantsusmaa juhitud operatsioonil Barkhane osaleb umbes 4500 Prantsuse sõjaväelast kogu regioonis, neist 2700 Malis. Gaos asub Prantsusmaa alaline baas.

Gao sõjaväebaasis teenivad jalaväerühma Estpla-30 ja rahvusliku toetuselemendi liikmed, kokku ligi 50 kaitseväelast. Prantsuse armee juhitaval mässutõrjeoperatsioonil Barkhane on eestlaste ülesanne lisaks patrullimisele ka baasi julgeoleku tagamine ja kiirreageerimisülesannete täitmine.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas. Selle eesmärk on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopa-suunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.