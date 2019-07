Johnson lubas Iiri piiri igal juhul avatuna hoida

Kuid nende esimeses telefonikõnes pärast Johnsoni ametisseasumist kordas Briti peaminister, et Iiri kaitsemeede, mida näeb ette praegune lahkumislepe Euroopa Liiduga, ei ole vastuvõetav.

Johnson Varadkarile, et isegi kui Ühendkuningriik lahkub 31. oktoobril Euroopa Liidust lepinguta, jääb tena valitsus igal juhul kindlaks Belfasti leppele ega "raja kunagi piirile kontrolli või füüsilist taristut", ütles Johnsoni kõneisik.

Belfasti või Suure Rede lepe tõi pärast rahu Põhja-Iirimaale, kus pikki aastaid väldanud vägivald nõudis 3500 inimese elu.

Kontrolli kaotamist piiril peeti võtmeteguriks pingete vähendamisel, kuid pärast Brexitit saab piirist osa EL-i piirist ning seetõttu peab seal olema ka valve.

Johnson läheneb Brexiti-kõnelustele sõpruse vaimus ning tema selge eelistus on lahkuda EL-is leppega, kuid selles ei tohi olla kaitsemeedet, lisas pressiesindaja.

Blokk on samas öelnud, et ei kavatse Johnsoni eelkäija Theresa Mayga saavutatud kokkulepet uuesti avada, kuigi Briti parlament selle kolm korda tagasi lükkas.

Varadkar kordas, et kaitsemeede, mille kohaselt peab Ühendkuningriik järgima piiri avatuna hoidmiseks EL-i kaubandusreegleid, on hädavajalik.

"Nentides, et Brexiti-kõnelused toimuvad ÜK ja EL-i vahel, selgitas Taoiseach (peaminister), et EL-il on ühine arusaam, et lahkumislepet uuesti ei avata," on öeldud Iiri valitsuse avalduses.

Tema sõnul võivad alternatiivsed lahendused, nagu näiteks elektrooniline piirikontroll, tulevikus kaitsemeedet asendada, kuid seni ei ole rahuldavaid variante tuvastatud.

Varadkar kutsus Johnsoni Dublinisse, öeldes, et soovib nende vahel pikka ja tihedat töösuhet.

Mehed arutasid ka vajadust taastada Põhja-Iirimaa võimujagamisvalitsus, mis peatati 2017. aasta jaanuaris, vaidluse tõttu selle kahe osalise vahel.