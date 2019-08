Suurbritannia eraldab leppeta Brexitiks valmistumiseks veel 2,1 miljardit naela

Rahandusministeerium maksab kohe välja 1,1 miljardit naela ning teeb ülejäänud 1 miljardi kättesaadavaks riigiametitele ning Šoti, Walesi ja Põhja-Iiri valitsusele.

Läinud nädalal võimule tulnud peaminister Boris Johnson lubab viia Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 31. oktoobriks välja lepinguta, kui EL ei nõustu lahkumislepingut muutma.

Ministrid hoiatavad, et leppeni jõudmiseks peab sealt kaduma niinimetatud Iiri kaitsemeede, kuid EL-i riigid on selle võimaluse korduvalt välistanud.

Oma esimeses suures poliitikateates ütles uus rahandusminister Sajid Javid, et lisarahaga rahastatakse üleriigilist reklaamikampaaniat, tagatakse oluliste ravimite tarne, aidatakse väljamaal elavaid britte ja parendatakse sadamate taristut.

"Et ÜK lahkumiseni EL-ist on jäänud 92 päeva, on oluline, et me hoogustaks ettevalmistusi ja oleks selleks valmis," lausus Javid. "Me tahame saada hea lepingu, milles pole ebademokraatlikku kaitsemeedet. Kui me head lepingut ei saa, lahkume ilma selleta."

Leppeta lahkumine tähendab, et ära jääb lahkumisleppes ettenähtud üleminekuperiood, mis katab kõike alates loomapassidest kuni Iiri kaitsemeetmeni.

Investorid kardavad, et leppeta Brexit raputaks maailmamajandust, lööks Ühendkuningriigi majanduse langusesse, häiriks finantsturge ja nõrgendaks Londoni positsiooni rahvusvahelise finantskeskusena.

Brexiti toetajad leiavad, et kuigi tekiks lühiajalised probleemid, siis leppeta lahkumise mõju hinnatakse üle ja pikas plaanis oleks ÜK väljaspool Euroopa Liitu edukas.

Rahandusminister Javid ütles, et uus raha annab ettevalmistusele hoogu juurde. Muude ettevalmistuste seas on ette nähtud 434 miljoni naela eraldamine hädavajalike ravimite tarne jätkumiseks.

Inimeste ja firmade teadlikkuse tõstmiseks käivitatakse 138 miljoni naelane teavituskampaania, mis on riigi rahuaja üks suuremaid reklaamikampaaniaid. Suurendatakse ka konsulaartuge välismaal elavatele kodanikele.

Kokku 344 miljonit naela eraldatakse piiripunktidele, sealhulgas 500 uue piirivalveametniku palkamine ja toe suurendamine tolliametnikele, et aidata firmadel täita tollideklaratsioone.

Rahandusministeeriumi teatel eraldatakse valitsusametitele ning Šoti, Walesi ja Põhja-Iirimaa valitsustele miljard naela ettevalmistuste tegemiseks.

See tähendab, et valitsus on nüüdseks leppeta Brexitiks eraldanud 6,3 miljardit naela, sellest 4,2 miljardit naela sel finantsaastal.

Opositsiooniline Tööpartei nimetas seda "õõvastavaks maksumaksja raha raiskamiseks", sest parlament on teatanud kavatsusest lahkumisleppeta lahkumine blokeerida.

"See valitsus oleks saanud välistada leppeta lahkumise ja kulutada need miljardid meie koolidele, haiglatele ja rahvale," ütles partei finantsjuht John McDonnell.