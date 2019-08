Ratas: pensionireformi osas valitseb koalitsioonis üksmeel

"Meil oli eile väga sisuline ja väga positiivne ning tõhus arutelu koalitsioonipartnerite vahel seoses teise samba vabatahtlikuks muutmisega. Me leppisime põhimõtetes kokku ja samuti me leppisime ka selle kokku, et me lähtume sotsiaalmaksuseadusest, mis ütleb väga konkreetselt, et 20 protsenti läheb pensioniteks ja 13 protsenti ravikindlustusest," ütles peaminister Jüri Ratas.

"Kui me vähendame riigimakseid teise sambasse, siis ongi ainuvõimalik suunata need vahendid esimesse sambasse ja viia ellu erakorraline pensionitõus. Nii tänastele kui ka tulevastele pensionäridele. Selle üle meil vaidlusi ei olnud ja need laused, mis täna ajakirjanduses kuidagi kõlavad, et on mingid ultimaatumid, või on erinev arvamus koalitsioonipartneritel, eilse arutelu põhjal, kus mina osalesin, nendel mingit alust ei ole," rääkis peaminister viidates peamiselt Delfis ilmunud uudistele.

Samuti märkis Ratas, et koalitsiooni hinnangul oleks võimalik pensionireformi puudutavad seadusemuudatused võtta vastu juba sellel aastal. "Me töötame täna selle nimel, et riigikogu saaks seda seadust menetleda ja seda mitte turbokiirusel, vaid sisuliselt ja seda selle aasta jooksul."

Erakorralise pensionitõusu üks katteallikas on Ratta sõnul pensionireformist tulenev sotsiaalmaksu riigieelarvesse laekumise kasv. "Teine tee on nagu riigis on ikka. Kui arutatakse eelarvet septembri kuus, siis vaadatakse üle ka riigi võimalused, mis tuginevad rahandusministeeriumi suvisele prognoosile ja suvist prognoosi meil hetkel veel ei ole."

Ratas lisas, et valitsusel erakorralise pensionitõusu suhtes eriarvamusi ei ole. "Kui me räägime erakorralisest pensionitõusust, siis ega siin vastuolusid koalitsiooni ees ei ole. Seda toetavad kõik koalitsioonipartnerid. Küsimus on, kas on olemas rahaline kate, või mitte. Seda tõenäusust hinnata kohvipaksu pealt ei ole mõtet," rääkis Ratas.

Koalitsioonierakondade esindajad leppisid esmaspäeva õhtul toimunud kohtumisel kokku, et pensionireform tuleb ühes osas, mis reguleerib nii teisest pensionisambast lahkumise kui ka kogutud raha väljamaksmise. Samuti lepiti kokku, et raha, mis vabaneb, kui inimesed lahkuvad teisest pensionisambast, kasutatakse pensionite erakorraliseks tõstmiseks.

Pensionireform peaks riigikogus vastu võetud saama veel selle aasta jooksul, kuid kindlasti see kohe ei jõustu. Selle jõustumine võib võtta kuni kaks aastat.