USA koroner: kohtuekspertiis kinnitas Epsteini enesetappu

Epstein (66) leiti New Yorgi linnas asuvast föderaalvanglast surnuna 10. augusti varahommikul.

Kohtuekspertiisi järelduste järgi poos Epstein ennast voodilinaga üles.

New Yorgi peakoroner Barbara Sampson teatas meiliavalduses AFP-le, et "pärast kõigi uurimisandmete, muuhulgas täielike lahkamistulemuste, hoolikat analüüsi", otsustati, et Epstein sooritas enesetapu.

NYT ja Washington Post kirjutasid varem lahkamisaruandega kursis olevatele allikate viidates, et Epstein oli murdnud oma kõrisõlme lähedal asuva keeleluu.

Päev varem oli Ühendriikide meedia kirjutanud, et lahkamisel leiti miljardäri kaelas murtud luid.

Epsteini süüdistati alaealiste tüdrukute seksuaalses ärakasutamises ja kupeldamises. Mees oli silmitsi 45 aastase vanglakaristusega. USA prokurörid on lubanud Epsteini kuritegude uurimist jätkata.

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja justiitsministeerium uurivad, kuidas USA kõige tuntuimal vangil õnnestus võtta endalt elu kõigest paar nädalat pärast eelmist väidetavat suitsiidikatset.

Viimastel päevadel on ilmnenud üha rohkem tõendeid selle kohta, et Epsteinil õnnestus enesetapp sooritada vanglatöötajate eksimuste tõttu.

Justiitsministeerium eemaldas teisipäeval ajutiselt ametist New Yorgi föderaalvangla, kus Epsteini hoiti, juhi ja saatis kaks miljardäri valvanud valvurit uurimise ajaks sundpuhkusele.