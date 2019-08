"Minu sõnum G7 liidritele sel nädalal on selline: Suurbritannia saab olema rahvusvaheline, väljapoole suunatud, enesekindel riik," lausus ta enne juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumist Prantsusmaal Biarritzis.

Johnson on lubanud kas leppega või leppeta Brexiti 31. oktoobri tähtajaks igal juhul teoks teha. Kuid Briti ettevõtted kardavad, et kaootiline lahutus võib seada ohtu rahvusvahelise kaubanduse ja anda tagasilöögi Ühendkuningriigi majandusele.

Johnsoni sõnul eksivad rängalt need, kes ennustasid, et oma teed minnes tabavad Suurbritanniat majandushädad ja diplomaatiline isolatsioon.

"Mõned inimesed on seadnud kahtluse alla selle riigi demokraatliku otsuse, kartes, et me taandume maailmast. Mõned arvavad, et oleme jätnud Suurbritannia parimad päevad seljataha. Neile inimestele ma ütlen: te eksite rängalt," on öeldud tema büroo väljastatud avalduses.

"Suurbritannia ei põrku kunagi tagasi erilisest vastutusest, mis tuleneb rahvusvahelise süsteemi tugisammas ja arhitekt olemisest," lisas Johnson. "Me jääme maailma hõlmavate liitude tuumikusse."

G7 tippkohtumisel peab Johnson kahepoolseid kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi ja Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuskiga, ningkohtub ka teiste maailma liidritega.