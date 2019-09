Briti peaminister Boris Johnson hoiatab oma Brexiti plaani vastu olevaid parteikaaslasi, et nad heidetakse erakonnast välja, kui ühinevad opositsiooni katsetega tõkestada leppeta lahkumine Euroopa Liidust.

Konservatiivide endine justiitsminister David Gauke süüdistas Johnsonit erakonnakaaslasi valitsuse vastu hääletama tõukamises, et nad parteist välja heita ja asendada saadikutega, kes toetavad peaministri äärmuslikku Brexiti-versiooni.

"Tegemist on äärmiselt konfrontatsioonilise lähenemisega, mille eesmärk on minu arvates muuta Konservatiivne Partei Brexiti-parteiks," ütles Gauke BBC-le.

Opositsioonierakonnad on lubanud heita väljakutse Johnsoni plaanile viia Suurbritannia EL-ist 31. oktoobril välja ka siis, kui see toimuks leppeta.

Eelmisel nädalal parlamendi töö peatada otsustanud Johnson väidab, et peab jätma leppeta lahkumise võimaluse avatuks, et sundida EL-i viimasel hetkel järele andma.

Otsus parlamendi töö enam kui kuuks ajaks peatada annab EL-i meelsetele saadikutele vaid mõne päeva aega leppeta Brexiti takistamiseks.

Johnsonil on parlamendis vaid ühekohaline enamus, mis on viinud oletusteni, et peaminister soovib suruda Brexiti iga hinna eest läbi ja kuulutada seejärel välja üldvalimised.

Johnsoni vastased konservatiivide ridades, kelle seas on Gauke ja endine rahandusminister Philip Hammond, üritavad ilmselt teisipäeval valitsuse käest võimu haarata küsimuses, milline eelnõu hääletusele pannakse.

Samasuguseid katseid on minevikus toetanud paarkümmend mõõdukat konservatiivi. Neist umbes 15 lootis esmaspäeval Johnsoniga kohtuda, et üritada vältida vastasseisu ja päästa erakond võimalikust lõhenemisest.

Ajalehe Financial Times teatel tühistas Johnson plaanitud kohtumise "järsult" pärast pühapäevast nõupidamist oma meeskonna juhtivate liikmetega Chequersis.

"Paremäärmuslased on Konservatiivse Partei üle võtnud," ütles endine konservatiivide minister Nick Boles BBC-ile. "Konservatiivne Partei on langenud peaaegu religioosse kinnisidee ohvriks suruda läbi Brexiti kõige karmim vorm."