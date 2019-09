Viimastel päevadel on meedias spekuleeritud, kes ja mis põhjustel sukeldus nädala alguses rahvusvahelise hauarahu leppega kaetud vraki juurde.

""Pealtnägija" saab kinnitada, et tegu on Discovery kanali jaoks kuueosalist seriaali valmistava Norra tootjafirmaga," kirjutab saatemeeskond oma Facebooki lehel.

Discovery Norway kinnitas ERR-ile, et Norra filmitootja Monster uurib dokumentaali loomise käigus muu hulgas laevakeret.

"Aastatel pärast õnnetust on esile kerkinud mitu vastuseta küsimust. Ellujäänud ja ohvrite pered on võidelnud aastaid selle nimel, et algatataks uued uurimised ja et saada rohkem vastuseid. Siiani on see olnud edutu. Me loodame, et suudame pakkuda uut informatsiooni ja heita sellelele tragöödiale ajaloolist valgust uue põlvkonna jaoks. Sellel lool on mitu poolt," rääkis Discovery Norway meediajuht Hanne McBride.

Ta lisas, et kuigi fimitegemise protsessi üksikuid elemente ei saa praeguses tootmise faasis kommenteerida, saab ta kinnitada, et Saksa alus on Läänemerel seoses dokumentaalfilmi tootmisega tegutsemas.

"Pardal olev meie meeskond võttis kaasa allveedrooni ning filmis ja viis drooni abil läbi välise kere uuringud. See tegevus on vastuoluline, sest vrakki ümbritsev ala nimetati kiiresti matmispaigaks. Me viisime selle operatsiooni eel läbi täieliku ajakirjandusliku, eetilise ja õigusliku hindamise. Kogu dokumentaalsarja eesmärk on jõuda lähemale vastustele küsimusele, mis tegelikult juhtus. Kereuuringutel on selles väga tähtis osa," ütles McBride.

Esimesi kaadreid (aga mitte veel uusi veealuseid pilte) seni auahneimast dokumentaalsarjast Estonia katastroofist jagab "Pealtnägija" juba täna õhtul kell 20.05 algavas saates.

Teisipäeval kirjuatati meedias, et Soome piirivalve ja Lääne-Soome rannavalve kahtlustavad, et laeva Fritz Reuteri meeskond käis segamas Estonia hauarahu.

Ametnike sõnul saabus Saksa lipu all purjetav laev Estonia vraki juurde esmaspäeva pärastlõunal. Piirkonnas viibinud Soome rannavalve laev võttis Saksa laevaga ühendust ning ärgitas seda hoiduma hauarahu häirimisest.

Fritz Reuteri meeskond aga lasi vette tõenäoliselt uuringuteks mõeldud roboti, mille nad hilisõhtul tagasi pardale tõstsid.

Piirivalve dokumenteeris juhtunu ning teavitas toimunust ka Saksa ametivõime. Hauarahu rikkumist saab karistada rahatrahvi või kuni aastapikkuse vangistusega.

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et Soome keskkriminaalpolitsei algatas koos piirivalvega uurimise, et selgitada välja, kas parvlaeva Estonia vraki kaitseks kehtestatud hauarahu seadust on rikutud.

Soome keskkriminaalpolitsei sai eile Lääne-Soome rannikuvalvelt teate tuukrilaeva kohta, mis asus merel Estonia vraki kohal.

Parvlaev Estonia vrakk asetseb rahvusvahelistes ja Soome majandusvetes. Saksa tuukrilaeva tegevuse dokumenteerisid ka piirivalvelaev ja helikopter.

Soomlased algatasid uurimise, et selgitada välja, kas parvlaev Estonia hauarahu on rikutud ning toimunu väljaselgitamisel on abiks ka Saksamaa ametivõimud.

852 inimese surmaga lõppenud Estonia laevahukust möödub 28. septembril 25 aastat.