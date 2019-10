Meedia: Trumpi Ukraina-survestamise asjus ilmnes teine vihjeandja

Ilmnenud on teine vihjeandja, kellel on esmaallika infot USA presidendi Donald Trumpi väidetavatest katsetest survestada Ukrainat omaenda poliitilise kasu nimel, teatas Ühendriikide ajakirjandus pühapäeval.

ABC News teatas, et advokaat Mark Zaidi sõnul on teine vihjeandja luureametnik, kellel on "esmaallika teadmised mõnedest väidetest, mis algses kaebuses välja toodi, ning kelle on üle kuulanud luurekogukonna sisese järelevalveameti juht".

Zaid edastas ABC säutsu Twitteris ning sellega kaudselt kinnitas teadet. Advokaat peaks minema peatselt ABC saatesse "This Week".

USA-s vältab skandaal ühe luurekogukonnast pärit vihjeandja kaebuse pärast, milles ta rääkis, kuidas president kuritarvitas oma ametikohta isikliku sisepoliitilise kasu eesmärgil ning kutsus sellega välisriiki sekkuma USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

Väidetavalt survestas Trump Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid uurima oma demokraadist rivaali Joe Bidenit ja tema poega. Oma tahtmise saamiseks hoidis ta väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.

Selle info põhines teistelt allikatelt saadud teabel.