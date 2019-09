Kolmapäeval avaldati protokoll Trumpi ja Zelenski telefonivestlusest 25. juulil, mille käigus ärgitas Trump Ukraina presidenti tegema koostööd tema ihuadvokaadi Rudy Giuliani ja justiitsministri William Barriga Joe Bideni küsimuses.

"Kui sa saaksid seda uurida... see kõlab mulle jubedalt," ütles Trump kõnes Volodõmõr Zelenskile. Trump rääkis kahtlustest, mille järgi Joe Biden tahtis sekkuda Ukraina prokuratuuri juurdlusse, mis puudutas Bideni poega Hunterit.

Kristi Raik kommenteeris seda teemat "Aktuaalses kaameras". Tema hinnangul on see skandaal kõigile USA liitlastele ja partneritele halb uudis.

"See on konkreetne näide selle kohta, mida see võib tähendada, et USA-s on president, kes ei väärtusta püsivaid liitlassuhteid ega partnerlussuhteid, kelle jaoks ühised väärtused partneritega ei oma mingit kaalu ja kes on valmis survestama oma partnereid, kasutama ära nende sõltuvust isikliku poliitilise kasu saamise esmärgil. Siin on eriti kahetsusväärne see, et ta on survestanud Ukraina juhte tegutsema viisil, mis on vastuolus õigusriigi põhimõtetega, samas kui USA ja lääneriigid on aastaid teinud tööd selleks, et toetada Ukrainas õigusriigi tugevdamist," rääkis Raik.

"USA president on survestanud Ukraina presidenti tegutsema viisil, mis on vastuolus nii USA kui ka Ukraina seadustega ja rikub õigusriigi põhimõtteid," tõdes ta.

Raigi hinnangul on nüüd kõigi pilgud pööratud Ukraina suunas. Tema sõnul peaksid Ukraina partnerid nüüd rõhutama oma jätkuvat toetust riigile.

"Praegu selle skandaali tagajärjel on kindlasti põhjust rõõmustada Venemaa juhtidel, kelle jaoks see skandaal näitab Lääne nõrkust, USA toetuse nõrkust oma liitlastele ja annab justkui tõestust selle kohta, et Lääne juhtide jutt demokraatiast, õigusriigist ja väärtustest on täiesti küüniline," selgitas Raik.