Demokraatide juhitud esindajatekoja kolme komitee juhid esitasid juba vastavasisulise nõudmise.

Ühtlasi teavitasid nad ametlikus avalduses, et Valge Maja pole vastanud palvetele saata dokumendid vabatahtlikult, mis ei jätnud komiteedele teist võimalust peale kohtusse pöördumise.

"Me kahetseme sügavalt, et president Trump on pannud meid ja meie riiki sellisesse olukorda, aga tema tegevus ei jäta meile muud võimalust kui esitada see kohtunõue," kirjutasid esindajatekoja uurimiskomitee juht Elijah Cummings, luurekomitee esimees Adam Schiff ja Eliot Engel välisasjade komiteest.

Valge Maja kavatses tõenäoliselt teatada kongressile, et ei anna järgi seadusandjate nõudmistele esitada asitõendeid ja anda tunnistusi, vahendas USA meedia.

Demokraadid nõuavad dokumente 15. oktoobriks.

USA president Donald Trump keeldus reedel kinnitamast, kas ta kavatseb teha koostööd kongressis algatatud tagandamisjuurdlusega.

"Ma ei tea, see sõltub advokaatidest," ütles ta Valges Majas.

Esindajatekoja demokraadid tahavad uurida, kas Trump kuritarvitas oma ametipositsiooni, kui survestas Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit uurima presidendiks pürgivat Joe Bidenit ja tema poega Hunterit.