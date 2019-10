"Selle kokkuleppe kohaselt ei luba Türgi ja Venemaa mingisugust separatistlikku agendat Süüria aladel," ütles Erdogan ajakirjanikele Sotšis pärast mitu tundi kestnud läbirääkimisi.

Vene välisminister Sergei Lavrov aga märkis, et Venemaa ja Türgi hakkavad Süüria põhjaosas üheskoos patrullima ning et Venemaa ja Süüria lihtsustavad kurdi võitlejate lahkumist riigi põhjaosast.

Putin ja Erdogan leppisid kohtumise kokku 15. oktoobril telefonitsi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ennustas, et läbirääkimised tulevad keerulised ja pikad.

"Selge, et kiiresti ei tule sealt midagi," vastas ta ajakirjanike küsimusele, kui pikaks tema arvates läbirääkimised venivad.

"Paljugi mis, läbirääkimised tulevad väga keerulised, see on ilmselge, seetõttu istuvad (presidendid) pikalt," lisas Peskov.

Ta ütles, et Putin võtab Türgi presidendiga jutuks väga karmid avaldused, mida Ankara on Washingtoniga vahetanud.

"Oleme tunnistajaiks väga karmidele avaldustele Ankara ja Washingtoni vahel, seepärast Putinil on, millest oma ametivennaga rääkida," sõnas pressisekretär.

Vene poole ootuste kohta Putini-Erdogani läbirääkimistele, sõnas Peskov: "Venemaa tahab arutada asjade seisu Kirde-Süürias, mõista toimuvat paremini, saada teavet Türgi plaanide kohta, võrrelda seda meie kavadega Süüria olukorra poliitilisest lahendamisel."

Küsimusele, millisel juhul võiks Venemaa soostuda Türgi julgeolekupiirkonna loomisega Kirde-Süürias, kostis ta, et Venemaal on küllalt järjekindel seisukoht, mis on kõigile hästi teada.

"Me suhtume mõistmisega Türgi muredesse omaenda julgeoleku tagamisega võitluses terroristlike elementidega, kuid samas arvestame, et kõikidel sammudel on nende muredega võrdeline iseloom. Ja need teod ei tohi mingil viisil pärssida Süüria olukorra poliitilisest lahendamist," ütles Peskov.

Ta rõhutas, et Erdogani visiit on tähtis, ja kuigi presidentide kõneluste peateema on Süüria olukord, pööravad nad tähelepanu ka kahepoolsele päevakorrale.

"Loomulikult kasutavad riigijuhid alati kohtumisi selleks, et võrrelda kellasid kahepoolseis asjus. Te teate, et Türgiga ühendab meid terve kaubandus-majanduslike suhete kompleks," ütles pressisekretär.

Putini ja Erdogani läbirääkimised toimuvad päeval, mil lõppeb Ankara 120-tunnine ultimaatum Süüria kurdidele.

Läinud nädalal, pärast läbirääkimisi USA asepresidendi Mike Pencega teatas Türgi pealetungi ajutisest peatamisest Kirde-Süürias, et anda kurdidele aega oma vägi tagasi tõmmata.

See on juba kaheksas Putini ja Erdogani kohtumine sel aastal ja ajapiirangut sellele seatud ei ole. Eeldatavasti annavad nad pärast kohtumist pressikonverentsi.

Erdogan ähvardas kurde taas pealetungi jätkamisega

Erdogan ähvardas jätkata pealetungi Süüria kurdi vägedele suure meelekindlusega, kui nad teisipäeva õhtuks piirialadelt taandunud pole.

"Kui meie riigile Ühendriikide poolt antud lubadustest kinni ei peeta, jätkame me operatsiooni sealt kus see pooleli jäi suure meelekindlusega," ütles Erdogan lennujaamas, enne siirdumist kohtumisele oma Vene ametivenna Vladimir Putiniga.

Washingtoni vahendatud vaherahus anti kurdi vägedele 120 tundi, et taanduda piirialalt, kuhu Ankara plaanib luua turvatsooni. Tähtaeg peaks kukkuma teisipäeva õhtul kell kümme.

Assad: Erdogan varastab Süüria maad

Süüria president Bashar al-Assad peab Türgi riigipead Erdogani seoses Türgi sõjategevusega Kirde-Süürias "Süüria maade röövijaks", edastas teisipäeval agentuur Associated Press.

Lääne meedia andmeil nimetas Assad Erdogani "vargaks, kes varastas vabrikud, nisu ja kütuse ja nüüd varastab territooriumi".

Süüria president Idlibi provintsis rindejoonel ja kohtus Hbitis sõjaväelastega, märkis Süüria agentuur SANA.

Idlib on ainus provints, mis on suuremas osas endiselt mässuliste käes.

Süüria kurdide sõnul on nad täitnud Türgi vaherahutingimused

Süüria kurdid on viinud kõik oma võitlejad välja Türgiga piirnevalt maaribalt, nagu näeb ette Ühendriikide vahendatud vaherahu Türgi pealetungi peatamiseks, ütles teisipäeval kõrge kurdi ametiisik.

"Me oleme täielikult täitnud vaherahuleppe tingimused .... Me oleme viinud kogu oma sõjaväe ja kõik julgeolekujõud välja sõjaliste operatsioonide piirkonnast Ras al-Ainist idas Tal Abyadi läänes," lausus uudisteagentuurile France Presse Redur Khalil.

USA tühistab sanktsioonid Türgile, kui see Süüria leppest kinni peab

USA tühistab hiljuti kehtestatud sanktsioonid Türgile, kui Ankara peab kinni Ühendriikide vahendusel saavutatud vaherahust, ütles USA ametiisik.

Kurdi võitlejad teatasid Ühendriikidele, et on omalt poolt täitnud vaherahu tingimused ja viinud kõik oma võitlejad välja Türgiga piirnevalt maaribalt.

"Me oleme võtnud kindlalt nõuks pöörata sanktsioonid tagasi, kui 120 tundi mööda saab," lausus anonüümsust palunud kõrge ametnik.

"See on lubadus, mille me täidame," lisas ta, nimetamata sanktsioonide tühistamise täpset ajakava. Kuid ametnik hoiatas Türgit, et see peab järgima oma tõotust operatsioon lõpetada.

"Iga Türgi kineetiline sõjaline operatsioon, millega minnakse edasi 120-tunnise perioodi lõppedes .... viib meid järeldusele, et türklased on meie lepet rikkunud, mis tähendab ka viivitamatuid sanktsioone," märkis ta.

Trump kehtestas 14. oktoobril sanktsioonid kolmele Türgi ministrile ja tõstis terase imporditolle Ankarale. Seejärel saatis ta sinna leppe üle läbi rääkima asepresident Mike Pence'i ja välisminister Mike Pompeo.